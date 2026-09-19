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Haos u Pakistanu: Bombaš samoubica ubio 31 osobu, napadači se zabarikadirali

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19.09.2026 08:32

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Хаос у Пакистану: Бомбаш самоубица убио 31 особу, нападачи се забарикадирали
Foto: Tanjug / AP / Muhammad Sajjad

Bombaš samoubica ubio je najmanje 31 osobu u napadu na sjeverozapadu Pakistana, javila je agencija AFP pozivajući se na policijskog zvaničnika.

Napadač se automobilom natovarenim eksplozivom zabio u policijski objekat dok su se policajci i njihove porodice molili u džamiji.

U izvještajima se navodi da je povrijeđeno više od 100 ljudi.

Bombaški napad izvršen je juče, a danas se i dalje vode borbe sa nekoliko napadača koji su se, prema policijskim navodima, zabarikadirali u dijelu kompleksa.

Lokalna grupa "Itehad-ul-mudžahedin Pakistan", frakcija povezana sa grupom "Tehrik-e-taliban Pakistan", preuzela je odgovornost za napad.

Pakistan optužuje militantne grupe u Avganistanu za porast nasilja, što talibanske vlasti u Kabulu negiraju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pakistan

bombaški napad

Samoubistvo

Teroristički napad

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