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Cvijanović: Novi Grad poslao snažnu poruku zajedništva

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18.09.2026 21:03

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СНСД Нови Град трибина
Foto: X/Željka Cvijanović

Dobra atmosfera, puna sala i ljudi koji znaju koliko je važno da budemo zajedno kada je najpotrebnije, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Novi Grad je večeras poslao snažnu poruku zajedništva, odlučnosti i vjere u ono što zajedno gradimo. Do pobjede - za SNSD i za Republiku Srpsku!", navela je Cvijanović na Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Novi Grad

SNSD

Izbori 2026

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