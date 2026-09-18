Cvijanović: Novi Grad poslao snažnu poruku zajedništva

Foto: X/Željka Cvijanović

Dobra atmosfera, puna sala i ljudi koji znaju koliko je važno da budemo zajedno kada je najpotrebnije, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Novi Grad je večeras poslao snažnu poruku zajedništva, odlučnosti i vjere u ono što zajedno gradimo. Do pobjede - za SNSD i za Republiku Srpsku!", navela je Cvijanović na Iksu. Dobra atmosfera, puna sala i ljudi koji znaju koliko je važno da budemo zajedno kada je najpotrebnije.

Novi Grad je večeras poslao snažnu poruku zajedništva, odlučnosti i vjere u ono što zajedno gradimo.

Do pobjede - za SNSD i za Republiku Srpsku! pic.twitter.com/uXrf80jxzF — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 18, 2026

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