Minić u Novom Gradu: Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Večerašnja tribina u Novom Gradu posebno je emotivna. Razgovarao sam sa ljudima koji i danas nose žive slike herojske odbrane od prije 31 godinu. Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Hvala mnogima od njih koji su prepoznali da ćemo u budućnosti naša ognjišta čuvati snažnom ekonomijom, mudrom diplomatijom i časnim radom", navodi Minić na Iksu.
Večerašnja tribina u Novom Gradu posebno je emotivna. Razgovarao sam sa ljudima koji i danas nose žive slike herojske odbrane od prije 31 godinu. Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku.— Savo Minić (@minic_savo) September 18, 2026
Hvala mnogima od njih koji su prepoznali da ćemo u budućnosti naša ognjišta čuvati… pic.twitter.com/xdqf6AKWle
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