Minić u Novom Gradu: Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku

Večerašnja tribina u Novom Gradu posebno je emotivna. Razgovarao sam sa ljudima koji i danas nose žive slike herojske odbrane od prije 31 godinu. Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku.

Hvala mnogima od njih koji su prepoznali da ćemo u budućnosti naša ognjišta čuvati… pic.twitter.com/xdqf6AKWle