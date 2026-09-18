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Minić u Novom Gradu: Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku

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18.09.2026 20:48

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СНСД Нови Град трибина Избори 2026
Foto: X/Savo Minić

Večerašnja tribina u Novom Gradu posebno je emotivna. Razgovarao sam sa ljudima koji i danas nose žive slike herojske odbrane od prije 31 godinu. Ovdje je narod branio svoj grad i Republiku Srpsku, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Hvala mnogima od njih koji su prepoznali da ćemo u budućnosti naša ognjišta čuvati snažnom ekonomijom, mudrom diplomatijom i časnim radom", navodi Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Novi Grad

SNSD

Izbori 2026

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