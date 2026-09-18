"Rane ne prolaze": Dragutin Vukojević izgubio sinove i suprugu u napadu hrvatske vojske

18. septembra Dragutin Vukojević izgubio je sve što je imao. Sinovi Miloš i Danijel imali su svega 10 i 16 godina kada su, zajedno sa majkom Gordanom stradali od strane hrvatske vojske. Rane ne prolaze, a tišina u domu svake godine sve je veća.

„Pješadija hrvatske regularne vojske specijalci su pucali, oni su išli autom. Pucali su ne gledajući ko ima u autu, pucali su iz automatskog naoružanja. Na šoferšajbni je 29 metaka. Svake godine je teže i teže, živim trenutno sam u porodičnoj kući u Ravnicama“, rekao je Dragutin Vukojević.

Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra, 1995. godine .Tokom dva dana ofanzive poginulo je, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Vojska Republike Srpske očuvala, odbranila Republiku Srpsku i da danas bez tih hrabrih ljudi koji su stali na branik otadžbine ne bi bilo ni Republike Srpske koja je jedini garant ostanka Srba na ovom području“, rekao je v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Osim 57 poginulih tokom dva dana ofanzive, ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

„Ovdje se i danas najteže govori o onome što se dogodilo prije 31 godinu. Branili su svoje kuće i porodice. Iza svakog imena na spomeniku ostala je jedna kuća, jedna porodica i život koji je tog septembra zauvijek promjenjen.“

Danas se u Novom Gradu ne okuplja samo kako bi se prisjetili jednog ratnog dana, već da bi se odala počast i sačuvalo trajno sjećanje na sve one koji se tog septembra nisu vratili svojim domovima.

„Da ove operacije nije bilo ne bi bilo ni Dejtona, ni Pariza vjerovatno Republike Srpske a da li bi neko od Srba ostao da živi na ovim područjima to je veliko pitanje“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.

Odbrana sjeverozapadnih granica i hrabrost su vječna zahvalnost svima onima koji su odbranili granice Republike Srpske, a ovo je bila još jedna od bitaka srpskog naroda koje nisu izgubljene.

„Najsnažniji i najjači onaj vojnik koji štiti svoj život, život svojih porodica i svojih domova. Oni nisu imali gdje nazad, iza njih su bili njihovi očevi, majke, djeca i njihova ognjišta, zato je srpski borac kroz istoriju bio borac koji se borio za slobodu“, rekao je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

Ofanzivi na Novi Grad prethodile su udružene akcije elitnih hrvatskih snaga i Armije BiH. Od operacija „Bljesak“ i „Oluja“, preko napada na Glamoč, Grahovo i Drvar, pa sve do akcije „Maestral“ i okupacije Ključa i Petrovca, cilj je bio potpuno protjerivanje srpskog stanovništva. Međutim, upravo na području Novog Grada, hrvatske regularne snage pretrpjele su slom.