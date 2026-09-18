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Zel: Istorijski sastanak Netanjahua i Dodika u Jerusalimu

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18.09.2026 16:40

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Делегација Српске у Израелу
Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Milorada Dodika u Jerusalimu bio je istorijski, istakao je predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel.

"Bila mi je čast da prisustvujem jučerašnjem istorijskom susretu ", napisao je Zel na Iksu.

On je pohvalio režisera Borisa Malagurskog, čije je filmsko ostvarenje "Rođeni iz progona" doprinijelo promovisanju istine o stradanju Srba, Jevreja i ostalih naroda u koncentracionom logoru Jasenovac.

Делегација Српске у Израелу

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"To je priča o užasu koja tek treba da bude ispričana. Hvala filmskom stvaraocu Malagurskom što je otvorio oči svijetu", naveo je Zel.

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On je podsjetio da je u aprilu predvodio delegaciju iz Izraela koja je posjetila dio logora Jasenovac, te da je upoznat sa užasima kroz koje su prolazili logoraši.

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Mark Zel

Milorad Dodik

Benjamin Netanjahu

Izrael

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