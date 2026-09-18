Logo

Dodik o susretu sa Jemeljanenkom: O ovom ću govoriti i sa Putinom 29. septembra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 16:22

Komentari:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима
Foto: ATV

Orden časti sa zlatnim zracima, koji je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio velikom šampionu Fjodoru Jemeljanenku, izraz je poštovanja prema njegovim velikim sportskim uspjesima i bratske ljubavi koju njegujemo prema ruskom narodu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Fjodor je svojim uspjesima, snagom, skromnošću i odanošću pravoslavnim vrijednostima stekao poštovanje daleko izvan granica Rusije. Banjaluka je grad koji je dao brojne svjetske, evropske i olimpijske šampione i zato dobro znamo da prepoznamo i poštujemo istinsku veličinu jednog sportiste", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da će o ovom susretu govoriti i 29. septembra, kada će se sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Fjodor je danas među prijateljima i svojom pravoslavnom braćom. Dobro došao u Republiku Srpsku", navodi Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Fjodor Jemeljanenko

Republika Srpska

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик Блануша

Republika Srpska

Dodik o "tvrdnjama" Blanuše: Neka kaže koja ga je partija preporučila za dekana ili kome je dao novac

3 h

6
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима

Republika Srpska

Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

4 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Orden časti Fjodoru Jemeljanenku - poštovanje za postignute uspjehe

4 h

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Republika Srpska

Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima