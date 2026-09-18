Dodik o susretu sa Jemeljanenkom: O ovom ću govoriti i sa Putinom 29. septembra

Orden časti sa zlatnim zracima, koji je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio velikom šampionu Fjodoru Jemeljanenku, izraz je poštovanja prema njegovim velikim sportskim uspjesima i bratske ljubavi koju njegujemo prema ruskom narodu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Fjodor je svojim uspjesima, snagom, skromnošću i odanošću pravoslavnim vrijednostima stekao poštovanje daleko izvan granica Rusije. Banjaluka je grad koji je dao brojne svjetske, evropske i olimpijske šampione i zato dobro znamo da prepoznamo i poštujemo istinsku veličinu jednog sportiste", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Orden časti sa zlatnim zracima, koji je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio velikom šampionu Fjodoru Jemeljanenku, izraz je poštovanja prema njegovim velikim sportskim uspjesima i bratske ljubavi koju njegujemo prema ruskom narodu.



Fjodor je svojim uspjesima, snagom,… pic.twitter.com/dnIM1zHc1Y — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 18, 2026

Dodaje da će o ovom susretu govoriti i 29. septembra, kada će se sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Fjodor je danas među prijateljima i svojom pravoslavnom braćom. Dobro došao u Republiku Srpsku", navodi Dodik.