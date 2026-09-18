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Tri banjalučka naselja sutra bez struje

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18.09.2026 19:34

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Električnu energiju u subotu neće imati tri naselja u Banjaluci.

"Sutra od 10.30 do 13 časova struju neće imati dijelovi naselja: Tunjice, Drakulić i Šargovac", kazali su iz "Elektrokrajine".

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Tagovi :

Banja Luka

Tunjice

Drakulić

Elektrokrajina

saopštenje

naselja bez struje

isključenje struje

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