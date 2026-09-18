Tri banjalučka naselja sutra bez struje

Autor:ATV redakcija
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Električnu energiju u subotu neće imati tri naselja u Banjaluci.
"Sutra od 10.30 do 13 časova struju neće imati dijelovi naselja: Tunjice, Drakulić i Šargovac", kazali su iz "Elektrokrajine".
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