Tri banjalučka naselja sutra bez struje

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Foto: ATV

Električnu energiju u subotu neće imati tri naselja u Banjaluci.

"Sutra od 10.30 do 13 časova struju neće imati dijelovi naselja: Tunjice, Drakulić i Šargovac", kazali su iz "Elektrokrajine".

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