Počinje festival piva, očekuje se 6,5 miliona posjetilaca

U Minhenu danas počinje Oktoberfest, a organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posjetilaca, piše "Bild".

Cijena litarske krigle piva ove godine kreće se od 14,80 do 15,90 evra, što je u prosjeku oko 2,5 odsto više nego prošle godine.

Svečana povorka pivara, ugostitelja i osoblja festivala počeće nešto poslije 10.30 časova, a više od 1.000 učesnika krenuće od Sendlinger tora prema prostoru na kojem se održava Oktoberfest.

U podne će gradonačelnik Minhena Dominik Krauze u šatoru Šotenhamel otvoriti prvo bure piva.

Drugog dana Oktoberfesta biće održana još veća povorka, u kojoj će učestvovati oko 9.000 ljudi u tradicionalnim bavarskim nošnjama i 60 svečano ukrašenih vozila.

Festival će trajati do 4. oktobra.

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Na ovogodišnjem Oktoberfestu posjetiocima će prvi put biti predstavljene i nove atrakcije, među kojima je vrteška visoka 42 metra, sa dvije gondole, kao i "Ribarsko selo" sa pokretnim preprekama i 3D efektima.

U dijelu prostora pod nazivom "Stari Oktoberfest", posjetioci mogu da vide tradicionalne nošnje i uživaju u starinskom ambijentu, prenosi Srna.

Oktoberfest ove godine donosi i filmsku novinu, jer će se na prostoru Terezijenvize snimati "Netfliksova" romantična komedija, za koju je ranije traženo oko 4.000 statista.

Organizatori navode da nošenje tradicionalne bavarske odjeće nije obavezno, iako su kožne pantalone i ženska haljina "dirndl" među najprepoznatljivijim simbolima festivala.