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Veliki požar na Braču lokalizovan poslije devet dana

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19.09.2026 10:45

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Велики пожар избио на острву Брач
Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

Veliki požar u kojem je na ostrvu Brač izgorjelo 5.000 hektara borove šume, makije, niskog rastinja i trave, lokalizovan je nakon devet dana, potvrđeno je jutros iz Vatrogasno-operativnog centra u Splitu.

Vatrogasci su i dalje na požarištu, gdje saniraju i natapaju teren.

Požar je buknuo 10. septembra između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio sve do uvala Duboka, Lučice i Osibova, te do mjesta Milna.

U požaru su izgorjele glamping kućice u turističkom rizortu "Gava", a zbog bezbjednosti ljudi obavljena je evakuacija turista i stanovništva, podsjećaju hrvatski mediji.

Zbog velike vatre bio je prekinut saobraćaj na lokalnim putevima, a s vatrom su se danima borile stotine vatrogasaca iz cijele zemlje, prenosi Srna.

Na terenu su im velika pomoć bile i vazdušne snage.

Gašenje požara otežavala je bura.

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Tagovi :

požar

Brač

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