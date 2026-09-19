Veliki požar na Braču lokalizovan poslije devet dana

Autor:ATV redakcija
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Veliki požar u kojem je na ostrvu Brač izgorjelo 5.000 hektara borove šume, makije, niskog rastinja i trave, lokalizovan je nakon devet dana, potvrđeno je jutros iz Vatrogasno-operativnog centra u Splitu.
Vatrogasci su i dalje na požarištu, gdje saniraju i natapaju teren.
Požar je buknuo 10. septembra između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio sve do uvala Duboka, Lučice i Osibova, te do mjesta Milna.
U požaru su izgorjele glamping kućice u turističkom rizortu "Gava", a zbog bezbjednosti ljudi obavljena je evakuacija turista i stanovništva, podsjećaju hrvatski mediji.
Zbog velike vatre bio je prekinut saobraćaj na lokalnim putevima, a s vatrom su se danima borile stotine vatrogasaca iz cijele zemlje, prenosi Srna.
Na terenu su im velika pomoć bile i vazdušne snage.
Gašenje požara otežavala je bura.
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