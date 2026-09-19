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Granit Džaka pod istragom zbog lažne kovid potvrde, prijeti mu i zatvor

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19.09.2026 11:39

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Гранит Џака под истрагом због лажне ковид потврде, пријети му и затвор

Kapiten reprezentacije Švajcarske i vezista engleskog Sanderlenda Granit Džaka (33) našao se u centru velikog skandala nakon što je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje da je nabavio i koristio lažni kovid sertifikat.

Tužilaštvo kantona Lucern potvrdilo je da vodi postupak protiv 33-godišnjeg fudbalera, ali i protiv doktorke iz Lucerna čija je ordinacija bila predmet policijske racije još 2023. godine.

Sumnja se da je spomenuta doktorka izdala veliki broj lažnih potvrda o vakcinaciji, uključujući i onu za Džaku u kojoj je navedeno da je primio vakcinu protiv koronavirusa, iako se vakcinacija navodno nikada nije dogodila. Prema dostupnim informacijama, Džaka bi se početkom oktobra trebalo pojaviti pred Tužilaštvom u Lucernu radi davanja iskaza.

Pravni stručnjak Andre Kun objasnio je za švajcarski Blik da se krivično djelo krivotvorenja isprava u Švajcarskoj tretira izuzetno ozbiljno. Za ovo djelo predviđena je novčana kazna ili zatvorska kazna u trajanju do čak pet godina.

Ipak, stručnjaci napominju da bi u slučaju dokazivanja krivice i pod uslovom da nema ranijih osuđivanja, Džaka vjerovatno dobio uslovnu novčanu kaznu uz dodatnu novčanu sankciju do 10.000 švajcarskih franaka.

Pored pravnih zapleta, slučaj bi mogao ostaviti posljedice i na Džakinu klupsku karijeru u engleskom Sanderlendu, gdje nastupa od 2025. godine.

Ugovori u Premijer ligi sadrže stroge klauzule o težem narušavanju ugleda kluba („gros miskondakt“), što u najgorem scenariju klubu daje pravo na jednostrani raskid ugovora. Iz Tužilaštva naglašavaju da je postupak u ranoj fazi te da za Granita Džaku i optuženu doktorku važi pretpostavka nevinosti dok se krivica ne dokaže na sudu.

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Tagovi :

Granit Džaka

korona virus

Fudbal

Švajcarska

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