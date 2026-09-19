Granit Džaka pod istragom zbog lažne kovid potvrde, prijeti mu i zatvor

Kapiten reprezentacije Švajcarske i vezista engleskog Sanderlenda Granit Džaka (33) našao se u centru velikog skandala nakon što je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje da je nabavio i koristio lažni kovid sertifikat.

Tužilaštvo kantona Lucern potvrdilo je da vodi postupak protiv 33-godišnjeg fudbalera, ali i protiv doktorke iz Lucerna čija je ordinacija bila predmet policijske racije još 2023. godine.

Sumnja se da je spomenuta doktorka izdala veliki broj lažnih potvrda o vakcinaciji, uključujući i onu za Džaku u kojoj je navedeno da je primio vakcinu protiv koronavirusa, iako se vakcinacija navodno nikada nije dogodila. Prema dostupnim informacijama, Džaka bi se početkom oktobra trebalo pojaviti pred Tužilaštvom u Lucernu radi davanja iskaza.

Granit Xhaka (33) steht unter Verdacht, ein gefälschtes Covid-Zertifikat genutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern ermittelt gegen den Nati-Captain und eine Luzerner Ärztin. Xhaka könnten damit juristische und sportliche Konsequenzen drohen. https://t.co/9OWt5m12R6 pic.twitter.com/iH8knutMRL — Blick (@Blickch) September 18, 2026

Pravni stručnjak Andre Kun objasnio je za švajcarski Blik da se krivično djelo krivotvorenja isprava u Švajcarskoj tretira izuzetno ozbiljno. Za ovo djelo predviđena je novčana kazna ili zatvorska kazna u trajanju do čak pet godina.

Ipak, stručnjaci napominju da bi u slučaju dokazivanja krivice i pod uslovom da nema ranijih osuđivanja, Džaka vjerovatno dobio uslovnu novčanu kaznu uz dodatnu novčanu sankciju do 10.000 švajcarskih franaka.

Pored pravnih zapleta, slučaj bi mogao ostaviti posljedice i na Džakinu klupsku karijeru u engleskom Sanderlendu, gdje nastupa od 2025. godine.

Ugovori u Premijer ligi sadrže stroge klauzule o težem narušavanju ugleda kluba („gros miskondakt“), što u najgorem scenariju klubu daje pravo na jednostrani raskid ugovora. Iz Tužilaštva naglašavaju da je postupak u ranoj fazi te da za Granita Džaku i optuženu doktorku važi pretpostavka nevinosti dok se krivica ne dokaže na sudu.