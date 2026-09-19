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Zemljotres jačine 4 stepena pogodio Grčku

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19.09.2026 12:25

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Земљотрес јачине 4 степена погодио Грчку
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude četiri stepena Rihtera zabilježen je u subotu, 19. septembar 2026 u 11:56 časova, na području Grčke, tačno 12 sati od prethodnog potresa.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.7179 i dužine 23.4243, tačnije u blizini grada Trupija, na ostrvu Evija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

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Grčka

Zemljotres

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