Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Japan

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Japana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.
Potres je registrovan na dubini od 37 kilometara u 17.07 časova po srednjoevropskom vremenu.
Epicentar je zabilježen 24 kilometra jugoistočno od grada Cukuba u japanskom regionu Kanto i oko 84 kilometra sjeveroistočno od glavnog grada Tokija.
Nakon potresa nije bilo izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, ali je podrhtavanje tla registrovano i regionu Kanto i u Tokiju, objavio je portal "Baha", prenosi Srna.
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