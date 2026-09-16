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Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Japan

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16.09.2026 17:51

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu obalu Japana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.

Potres je registrovan na dubini od 37 kilometara u 17.07 časova po srednjoevropskom vremenu.

Epicentar je zabilježen 24 kilometra jugoistočno od grada Cukuba u japanskom regionu Kanto i oko 84 kilometra sjeveroistočno od glavnog grada Tokija.

Nakon potresa nije bilo izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, ali je podrhtavanje tla registrovano i regionu Kanto i u Tokiju, objavio je portal "Baha", prenosi Srna.

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Zemljotres

Japan

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