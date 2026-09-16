Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Japan

Potres je registrovan na dubini od 37 kilometara u 17.07 časova po srednjoevropskom vremenu.

Epicentar je zabilježen 24 kilometra jugoistočno od grada Cukuba u japanskom regionu Kanto i oko 84 kilometra sjeveroistočno od glavnog grada Tokija.

Nakon potresa nije bilo izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, ali je podrhtavanje tla registrovano i regionu Kanto i u Tokiju, objavio je portal "Baha", prenosi Srna.