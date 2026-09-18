Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Čile

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Čile, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
Zemljotres je registrovan nedaleko od Santjaga, glavnog grada Čilea.
Epicentar je bio na dubini od 98 kilometara. Druge informacije za sada nisu poznate, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Trenutno na programu