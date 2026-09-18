Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Čile

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Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Čile, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Zemljotres je registrovan nedaleko od Santjaga, glavnog grada Čilea. Epicentar je bio na dubini od 98 kilometara. Druge informacije za sada nisu poznate, prenosi Srna.

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