ATV saznaje: U toku velika akcija policije u Banjaluci

Autor:Ognjen Matavulj
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Policijski službenici PU Banjaluka sprovode veliku akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, saznaje ATV.
Akcija se sprovodi na području Banjaluke i u toku su pretresi na više lokacija.
U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.
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