ATV saznaje: U toku velika akcija policije u Banjaluci

Policijski službenici PU Banjaluka sprovode veliku akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, saznaje ATV.

Akcija se sprovodi na području Banjaluke i u toku su pretresi na više lokacija.

U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.