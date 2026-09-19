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ATV saznaje: U toku velika akcija policije u Banjaluci

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19.09.2026 11:55

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АТВ сазнаје: У току велика акција полиције у Бањалуци
Foto: ATV

Policijski službenici PU Banjaluka sprovode veliku akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, saznaje ATV.

Akcija se sprovodi na području Banjaluke i u toku su pretresi na više lokacija.

U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.

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Tagovi :

Policija

akcija policije

Banjaluka

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