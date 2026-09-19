Stiže Miholjsko ljeto, ali i prvi mrazevi

Nakon toga, uslijedili su topliji dani pa se nametnulo pitanje da li će se ljeto ipak produžiti.

Pred nama je prosječno topao, ali padavinama nešto bogatiji oktobar koji donosi umjerene jesenje uslove uz prijatnu, topliju završnicu mjeseca. Dok nas u trećoj dekadi očekuju temperature i do dva stepena iznad prosjeka, ukupne padavine premašiće višegodišnje prosjeke širom zemlje.

U Srbiji se očekuje topla jesen sa količinom padavina u granicama prosjeka. Tokom jesenje sezone prognozira se broj ljetnjih dana u nižim predjelima, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, u intervalu od 15 do 25, a na planinama do 4 dana.

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Meteorolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović kaže da će u oktobru biti toplo, sa količinom padavina iznad prosječnih vrijednosti.

"U oktobru se očekuje prosječno toplo vrijeme sa srednjom maksimalnom temperaturom u nižim predjelima od 18 do 22 stepena, a srednjom minimalnom temperaturom od sedam do 11 stepeni. Takođe, u oktobru ima izgleda da bude do tri ljetnja dana, odnosno do tri dana sa maksimalnom temperaturom iznad 25 stepeni. Treba očekivati i prve jutarnje mrazeve, u planinskim predjelima se prognozira od 4 do 10 dana sa jutarnjom temperaturom nižom od nula stepeni, a u nižim predjelima tri dana sa jutarnjim mrazem.

Kada je riječ o padavinama, ukupna količina padavina u oktobru bi bila iznad višegodišnjih prosjeka i to u nižim predjelima od 40 do 80 mm, a u planinskim predjelima do 90 mm, s tim da bi broj dana sa padavinama bio od devet do 12 dana, u nižim predjelima, a u brdsko-planinskim predjelima do 14 dana sa padavinama, navodi.

Da li će biti Miholjskog ljeta?

Miholjsko ljeto, odnosno period suvog i toplog vremena u prvoj polovini oktobra, u vrijeme Miholj dana (12. oktobar-Sv.Kirijak Otšelnik-Miholj dan) prema klimatološkim analizama podataka iz posljednjih pedesetak godina predstavlja karakteristiku našeg područja i pojavu koja se bilježi skoro svake godine.

"S obzirom na narodnu tradiciju da je ovaj period toplog i suvog vremena postojao i ranije, pa je na taj način i zabilježen u kolektivnom predanju i narodnoj tradiciji. No, treba istaći da postoje rijetke godine kada taj period bude kraći i ne tako izražen. Za sada ne možemo pouzdano reći da će biti izražen i ove godine, s obzirom da prema aktuelnim prognostičkim produktima ima izgleda da početkom oktobra, kao i u posljednjoj dekadi oktobra srednja temperature bude i do dva stepena iznad prosjeka", navodi Mihajlović u svojoj vremenskoj prognozi.

Prvi jutarnji mrazevi u oktobru

U narednih petnaestak dana, prema riječima meteorologa Mihajlovića, se ne očekuje značajniji pad temperature, a kada je riječ o hladnom talasu, njega treba posmatrati prije svega u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti.

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"Naime, da bi određeni period vremena identifikovali i imenovali kao hladan talas potebno je da temperature vazduha bude značajnije niža od srednjih vrijednosti za taj period u periodu od nekoliko dana (pet dana). S obzirom da do kraja septembra, kao i u oktobru, očekujemo srednje temperature iznad prosječnih vrijednosti nema pouzdanih informacija o najavi hladnog talasa, a što svakako ne isključuje da bi u pojedinim danima imali niže vrijednosti temperature, a kao što je napomenuto, u oktobru se očekuju i prvi jutarnji mrazevi" navodi Mihajlović.

Kada bi mogao da padne prvi snokeg u nižim predkelima?

Mihajlović ističe da postepeno izlazimo iz najtoplijeg dijela godine. Kada je riječ o prvom snijegu u nižim predjelima, za sada ne postoje pouzdani i verifikovani prognostički produkti na osnovu kojih bi bilo moguće dati relevantnu prognozu prvog snokega u nižim predjelima.

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"U ovom prelaznom periodu, uz prodore hladnijeg vazduha (hladan atmosferski front) treba očekivati svježija jutra i nižu maksimalnu temperature vazduha, a što se tiče padavina to bi bila kiša ili pljuskovi. No, za konkretne datume potrebno je svakodnevno pratiti informacije Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao jedine relevantne institucije u oblasti prognoze vremena i izdavanja upozorenja na opasne meteorološke pojave. Podsjećanja radi najraniju pojavu snijega u Beogradu, prema istorijskim podacima meteoroloških osmatranja, zabilježili smo 7. oktobra daleke 1897. godine, ali srednji datum pojave prvog snijega (srednja vrijednost svih datuma prvog snijega) u Beogradu je 23. novembar", zaključuje Mihajlović.

Vremenska prognoza po nedjeljama

Kako navode iz RHMZ-a, nedeljna temperatura vazduha biće iznad prosječnih vrijednosti sa odstupanjem do +2°C. Srednja nedjeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 22°C do 29°C. Vjerovatnoća oko 60% da će vrijednosti biti u kategoriji toplo. Nedjeljna količina padavina u granicama prosječnih vrijednosti, od 3 mm do 11 mm.

Od 21.9. do 27.9.2026.

Nedjeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrijednosti sa odstupanjem do +2°C. Srednja nedjeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 20°C do 26°C. Vjerovatnoća oko 50% da će vrijednosti biti u kategoriji toplo. Nedjeljna količina padavina oko prosječnih vrijednosti, u intervalu od 6 mm do 15 mm, na planinama do 24 mm.

Od 28.9. do 5.10.2026.

Nedjeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrijednosti sa odstupanjem do +2°C. Srednja nedjeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 19°C do 24°C. Vjerovatnoća do 60% da će vrijednosti biti u kategoriji toplo. Nedjeljna količina padavina u granicama prosječnih vrijednosti, u intervalu od 5 mm do 20 mm.

(Mondo)