Maja Berović prekinula nastup - Obratila se djevojci, ona počela da vrišti: "Dobro razmisli"

Autor:ATV redakcija
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Regionalna muzička zvijezda Maja Berović imala je sinoć još jedan u nizu uspješnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.
Nasmijana, raspoložena i, kao i obično, moćno obučena, Maja je izašla pred publiku koja ju je dočekala vriscima i snažnim aplauzom.
Koliko su je se uželjeli, pokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju odlučilo proslaviti svoj rođendan, dok je jedna lijepa brineta proslavila i svoje djevojačko veče.
Maja Berović prekinula koncert da djevojci čestita djevojačko. Telegraf.rs
Maja im se svima obratila i uputila najljepše želje, naročito djevojci koja se udaje.
Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala joj.
- Mlada, neka je srećno - rekla joj je Maja, a onda šaljivo dodala:
- Dobro razmisli!
Djevojku je ovo obradovalo, kao i cijelo njeno društvo, a njihovu sjajnu reakciju zabilježio je i snimak s nastupa, prenosi Telegraf.
Podsjetimo, prije samo sedmicu Maja je nakon dužeg vremena zapjevala i u Beogradu, gdje ju je dočekao krcat klub, što je samo potvrda mišljenja mnogih da je vrijeme za nove velike koncerte, kao i kompletnu koncertnu turneju.
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