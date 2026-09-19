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Maja Berović prekinula nastup - Obratila se djevojci, ona počela da vrišti: "Dobro razmisli"

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19.09.2026 17:35

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Маја Беровић пјевачица музика пјесме албум наступ концерт
Foto: Instagram/printscreen

Regionalna muzička zvijezda Maja Berović imala je sinoć još jedan u nizu uspješnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.

Nasmijana, raspoložena i, kao i obično, moćno obučena, Maja je izašla pred publiku koja ju je dočekala vriscima i snažnim aplauzom.

Koliko su je se uželjeli, pokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju odlučilo proslaviti svoj rođendan, dok je jedna lijepa brineta proslavila i svoje djevojačko veče.

Maja Berović prekinula koncert da djevojci čestita djevojačko. Telegraf.rs

Maja im se svima obratila i uputila najljepše želje, naročito djevojci koja se udaje.

Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala joj.

- Mlada, neka je srećno - rekla joj je Maja, a onda šaljivo dodala:

- Dobro razmisli!

Djevojku je ovo obradovalo, kao i cijelo njeno društvo, a njihovu sjajnu reakciju zabilježio je i snimak s nastupa, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, prije samo sedmicu Maja je nakon dužeg vremena zapjevala i u Beogradu, gdje ju je dočekao krcat klub, što je samo potvrda mišljenja mnogih da je vrijeme za nove velike koncerte, kao i kompletnu koncertnu turneju.

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Tagovi :

Maja Berović

nastup

muzika

Zagreb

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