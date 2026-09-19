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Marina Tucaković za samo jedan stih uzela 100.000 evra: Čuvenu pjesmu otpjevala regionalna zvijezda

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19.09.2026 16:14

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Марина Туцаковић за само један стих узела 100.000 евра: Чувену пјесму отпјевала регионална звијезда
Foto: Youtube/K1 Televizija/screenshot

Neda Ukraden svojevremeno je otkrila koliko je novca autorki donijelo pet riječi iz njenog velikog hita "Zora je"

Autorka najvećih hitova na ovim prostorima Marina Tucaković ostavila je iza sebe ogroman broj pjesama koje su obilježile regionalnu muzičku scenu, ali jedna od zanimljivijih priča vezana je za hit "Zora je", koji je proslavila Neda Ukraden.

Iako je Marina bila autorka brojnih velikih hitova, na ovoj pjesmi napisala je samo jedan stih. Riječ je o rečenici "Suza je iz oka kanula", koja je, prema ranijim navodima Nede Ukraden, Tucaković donijela više od 100.000 evra kroz autorska prava.

Pet riječi bilo je dovoljno da Marina dobije značajnu zaradu od pjesme koja je ostala prepoznatljiva publici decenijama.

Tucaković je tokom višedecenijske karijere sarađivala s najvećim imenima regionalne estrade i potpisala stihove brojnih pjesama koje su postale veliki hitovi.

Njena autorska priča, međutim, nije bila vezana samo za estradni uspjeh. Iza pojedinih pjesama stajale su i veoma lične životne okolnosti.

Nakon smrti sina Miloša, Marina se jedno vrijeme povukla iz javnosti, a bol zbog velikog gubitka pretočila je u pjesmu "Mišo moj", koju je 2013. godine snimila Ana Nikolić.

Tucaković je preminula 19. septembra 2021. godine, u 67. godini, nakon duge i teške bolesti.

I nekoliko godina nakon njene smrti, njeni stihovi ostaju dio regionalne muzičke scene, a priče o nastanku pojedinih hitova i dalje privlače pažnju javnosti, prenosi Avaz

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Tagovi :

Marina Tucaković

Neda Ukraden

muzika

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