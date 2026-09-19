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Igor Dodik: Posla će biti, Marijana neće ostati sama

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19.09.2026 17:06

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Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама
Foto: Srna, ATV

Marijana Močević, student Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci i dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske, dobila je otkaz u firmi u Federaciji BiH. Znate zbog čega? Zato što je na svom profilu podijelila objave sa zastavom Srbije, sa šajkačom i sa simbolima antifašističke borbe srpskog naroda.

Zato što se ne stidi svog oca koji je dao život za Republiku Srpsku. Zato što nosi svoje ime, svoj identitet i svoju vjeru uspravno, rekao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

"I dobila je otkaz. Uz prijetnje. Uz vrijeđanje njenog mrtvog oca. Uz kolege koje su se okrenule protiv nje ne zato što je pogriješila, nego zato što je Srpkinja", naveo je Igor Dodik.

Naglasio je da ovo nije incident.

Маријана Мочевић

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"Ovo je dio namjere da se novoj generaciji Republike Srpske oduzme identitet - da se mladim Srbima i Srpkinjama stavi do znanja da će, ako se ne odreknu svog porijekla, svoje zastave i svojih mrtvih, ostati bez posla, bez prihoda i bez mjesta u društvu", istakao je Igor Dodik.

Naveo je da je temelj tog identiteta Odbrambeno-otadžbinski rat i borci koji su u njega ugradili svoje živote.

"Upravo zato je na udaru - jer ko slomi odnos prema precima, slomio je i budućnost. Marijana, tvoj otac nije stvarao Republiku Srpsku da bi njegova ćerka danas saginjala glavu pred onima koji su pucali na njega. I nećeš je saginjati. Za tebe će biti posla. Lično ću se založiti da ti posao bude obezbijeđen - ovdje, u Republici Srpskoj, gdje se zastava Srbije ne sklanja, gdje se šajkača ne skida i gdje se borci ne zaboravljaju. Kada napadnu jednog zato što je Srbin, cela Republika Srpska mora stati uz njega. A uz Marijanu - stojimo. Svi", zaključio je Igor Dodik.

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Marijana Močević

Igor Dodik

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