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Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

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23.10.2026 16:39

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Devetnaestogodišnja djevojka poginula je na auto-putu "Princeza Ksenija" između Kolašina i Podgorice, dok je druga osoba koja je bila sa njom u vozilu povrijeđena, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14.25 časova u mjestu Suka, a povrijeđena osoba transpovana je u Klinički centar Crne Gore u Podgoricu, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Полиција Србија

Srbija

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Slučajem rukovodi Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

(Srna)

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Saobraćajna nesreća

Podgorica

Crna Gora

poginula djevojka

Komentari (0)

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