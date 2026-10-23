Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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Devetnaestogodišnja djevojka poginula je na auto-putu "Princeza Ksenija" između Kolašina i Podgorice, dok je druga osoba koja je bila sa njom u vozilu povrijeđena, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14.25 časova u mjestu Suka, a povrijeđena osoba transpovana je u Klinički centar Crne Gore u Podgoricu, prenosi Radio-televizija Crne Gore.
Srbija
Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge
Slučajem rukovodi Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.
(Srna)
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