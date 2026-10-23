Grijanje neće biti upitno? Dug Grada prema "Eko toplanama" dostigao 13 miliona KM

Banjalučke "Eko toplane" obezbijedile su dovoljne količine energenta i grijanje ove zime neće biti dovedeno u pitanje.

Ipak, u "Ekotoplanama" upozoravaju na mogućnost kvarova na distributivnoj mreži koja je u vlasništvu Grada i u koju godinama nije ulagano, iako su na to, kažu, nadležni upozoravali u više navrata.

Podsjećaju i da im Grad već tri godine ne isplaćuje subvenciju, odnosno grantove, po modelu finansiranja iz 2023. godine i da je taj dug dostigao skoro 13 miliona maraka, zbog čega im je ugroženo dalje poslovanje, prenosi RTRS.