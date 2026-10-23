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Biljana vas ove subote vodi u Turjak nadomak Gradiške, na plantažu porodice Stojnić, i donosi priču o novim počecima, porodičnoj slozi i godinama predanog rada koji su iznjedrili uspješan posao i plantažu za ponos cijele Republike Srpske.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini. Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić. 'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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