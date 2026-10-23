Ko ne bi trebalo da jede kiseli kupus?

Kiseli kupus jedna je od omiljenih namirnica tokom jeseni i zime. Nezaobilazan je sastojak sarme, često se služi uz pečeno meso, kobasice ili pasulj, a mnogi ga vole i kao salatu. Osim što je ukusan i pristupačan, sadrži vlakna, vitamin C i druge korisne hranljive materije.

Ipak, postoje zdravstvena stanja kod kojih treba biti oprezan sa njegovom konzumacijom.

Scena Suzana Jovanović doživjela čudo u svetinji: ''Okruženi smo bili posebnom energijom''

Problem najčešće nije u samom kupusu, već u količini soli koja se koristi tokom fermentacije, kiselosti namirnice i načinu na koji organizam reaguje na fermentisanu hranu. Kod nekih ljudi kiseli kupus može pogoršati postojeće tegobe ili zahtijevati prilagođavanje ishrane.

Osobe sa visokim krvnim pritiskom

Kiseli kupus može sadržavati značajne količine soli, odnosno natrijuma, koji u prekomjernim količinama može doprinijeti povećanju krvnog pritiska i zadržavanju tečnosti u organizmu.

Zbog toga osobe sa hipertenzijom treba da obrate pažnju na količinu kiselog kupusa koju jedu, posebno ako tokom dana konzumiraju i druge slane namirnice.

To ne znači da moraju potpuno da ga izbace iz ishrane. Manje porcije, praćenje ukupnog dnevnog unosa soli i ispiranje kupusa vodom mogu pomoći da se smanji količina natrijuma.

Osobe sa hroničnom bolešću bubrega

Osobe sa bolestima bubrega često moraju posebno da vode računa o ishrani, a jedan od važnih faktora je unos natrijuma.

Ekonomija Cijene nafte na najvišem nivou u posljednjih pet mjeseci

Kada bubrezi ne rade dovoljno dobro, organizmu može biti teže da održava ravnotežu tečnosti i minerala. Prekomjeran unos slane hrane može dodatno otežati kontrolu krvnog pritiska i doprinijeti zadržavanju tečnosti.

Ipak, preporuke za ishranu zavise od stadijuma bolesti i individualnih nalaza. Kiseli kupus nije automatski zabranjen svim osobama sa oboljenjima bubrega, ali oni kojima je preporučeno ograničavanje soli treba da budu oprezni sa količinom.

Osobe sa gastritisom, refluksom i osjetljivim crijevima

Dok nekima kiseli kupus veoma prija, kod drugih može izazvati gorušicu, nadimanje, grčeve ili nelagodnost u stomaku.

Osobe sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću mogu primjetiti pogoršanje simptoma nakon konzumiranja kisele hrane. Slične tegobe mogu se javiti i kod pojedinih osoba sa gastritisom.

Kiseli kupus može predstavljati problem i ljudima sa sindromom iritabilnog crijeva, naročito ako su skloni nadimanju i gasovima.

Savjeti Kako smanjiti troškove grijanja i do 70 odsto? Ovo je prvi korak!

Reakcije se, međutim, razlikuju od osobe do osobe. Ako vam kiseli kupus ne izaziva tegobe, sama dijagnoza ne znači nužno da morate da ga izbjegavate. Važno je pratiti reakcije organizma i prilagoditi veličinu porcije.

Osobe osjetljive na histamin

Tokom fermentacije kiselog kupusa mogu nastati biogeni amini, među kojima je i histamin.

Kod osjetljivih osoba konzumiranje hrane koja sadrži histamin može biti povezano sa glavoboljom, crvenilom kože, svrabom ili probavnim smetnjama.

Količina histamina u fermentisanim proizvodima nije uvijek ista. Zavisi od načina pripreme, mikroorganizama koji učestvuju u fermentaciji i uslova skladištenja.

Važno je napomenuti da je intolerancija na histamin složena oblast i da se njeni simptomi mogu preklapati sa simptomima drugih zdravstvenih stanja. Zbog toga se ne preporučuje samostalno izbacivanje velikog broja namirnica iz ishrane bez savjeta zdravstvenog radnika.

Osobe koje uzimaju varfarin

Osobe koje uzimaju varfarin, lijek koji se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka, takođe treba da obrate posebnu pažnju na ishranu.

Društvo Da li se posti za Svetu Petku ove godine?

Kupus sadrži vitamin K, koji učestvuje u procesu zgrušavanja krvi i može uticati na djelovanje varfarina.

To, međutim, ne znači da osobe koje koriste ovu terapiju ne smiju da jedu kiseli kupus. Najvažnije je da unos vitamina K bude što ujednačeniji, jer nagle promjene u količini namirnica koje ga sadrže mogu uticati na djelotvornost terapije i vrijednosti INR-a, pokazatelja zgrušavanja krvi.

Zato osobe koje uzimaju varfarin ne bi trebalo da prave veće promjene u ishrani bez prethodne konsultacije sa ljekarom.

Da li treba da se odreknete kiselog kupusa?

Za većinu zdravih ljudi kiseli kupus može biti koristan dio raznovrsne ishrane. Sadrži vlakna i hranljive materije, a nepasterizovani proizvodi mogu sadržavati i žive mikroorganizme nastale tokom fermentacije.

Važno je znati da sirovi kiseli kupus nije isto što i kupus koji se dugo kuva. Termička obrada uništava žive mikroorganizme, ali vlakna i dio hranljivih materija ostaju.

Svijet Uzbuna zbog serije zemljotresa: Škole evakuisane, ljudi na ulicama

Najvažnije je voditi računa o količini soli, veličini porcije i individualnoj podnošljivosti. Ako imate neko od navedenih zdravstvenih stanja ili uzimate lijekove na čije djelovanje ishrana može uticati, posavjetujte se sa ljekarom o eventualnim ograničenjima.

(Kurir)