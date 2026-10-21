Tijelo trpi posljedice: Kako se što prije prilagoditi promjeni sata?

U noći između subote i nedjelje kazaljke se vraćaju sat unazad, pa će većina ljudi dobiti sat sna više, a stručnjaci otkrivaju kako da se što prije prilagodite promjenama vremena.

Iako se jesenje pomjeranje sata lakše podnosi od proljećnog, stručnjaci za san savjetuju nekoliko jednostavnih koraka kako bi se organizam što prije navikao na novi ritam.

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Američka akademija za medicinu spavanja (AASM) savjetuje da sat ne pomjerate unaprijed, već da ga vratite tek kada se spremate za spavanje. U krevet idite u uobičajeno vrijeme, a sat pomjerite neposredno prije spavanja. Ujutru ustanite u uobičajeno vrijeme i tako ćete iskoristiti dodatni sat sna.

Akademija ipak upozorava da jedan dodatni sat ne može da nadoknadi nedostatak sna koji se nagomilavao nedjeljama.

Jutarnje svjetlo i redovan raspored

Neurolog Keti Goldstin iz Centra za poremećaje spavanja Univerziteta u Mičigenu ističe da se tijelo najbrže prilagođava promjeni vremena ako se održava redovno vrijeme buđenja i odlaska na spavanje, kao i ako se ujutru provodi vrijeme na dnevnom svjetlu.

Stručnjaci sa ovog univerziteta savjetuju i da se dva sata prije spavanja izbjegavaju ekrani, da se kafa ne pije poslije podneva, a konzumacija alkohola svede na minimum.

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Preporučuju i vježbanje ujutru ili popodne, a ne neposredno prije odlaska u krevet.

Nakon pomjeranja sata mrak pada sat ranije, pa mnogi tokom prvih dana mogu ranije da osjete umor. Zato je važno da se na spavanje ne odlazi mnogo ranije nego inače, kako se uobičajeni ritam spavanja ne bi poremetio.

(b92)