Logo

Splićanin uhapšen u Livnu po potjernici Interpola

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 18:10

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Luka Buzdovačić iz Splita uhapšen je danas u Livnu po međunarodnoj potjernici Nacionalnog centralnog biroa Interpola Zagreb, saznaje ATV.

Kako smo ranije pisali, za njim je raspisana potjernica zbog sumnje da je učestvovao u incidentu tokom kojeg su izgovarane antisemitske i prijeteće poruke.

Osumnjičeni se tereti da je, kao pripadnik navijačke grupe Fudbalskog kluba Hajduk iz Splita, podsticao neprijateljsko djelovanje prema pripadnicima jevrejske etnoreligijske zajednice.

Incident se dogodio uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, tokom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud u Splitu.

Sumnja se da je Buzdovačić zajedno sa drugim licima učestvovao u skandiranju poruka koje su sadržavale antisemitske i prijeteće izraze.

Na teret mu se stavlja i sumnja da je tokom incidenta počinio krivična djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protivpravnog otuđenja tuđe stvari.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Suda BiH.

U realizaciji hapšenja ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Buzdovačić

SIPA

hapšenje

Livno

Interpolova potjernica

Komentari (0)

Više iz rubrike

У понедјељак изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу

Hronika

U ponedjeljak izricanje presude Mevlidu Jašareviću

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac uhapšen u Livnu po Interpolovoj potjernici

3 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

3 h

0
Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!

Hronika

Savi Miloševiću potvrđene 22 godine zatvora za ubistvo supruge Slađane!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

22

Srpska dobija registar povreda na radu

19

21

Sveštenik objasnio kako se pravilno proslavlja krsna slava

19

12

Narodna skupština Republike Srpske: 35 godina istorije i izazova

19

12

Rusija traži reakciju UN-a zbog prekrajanja Dejtona

19

12

Raskol u SDS-u: Sve glasniji zahtjevi za odlazak Blanuše

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima