Splićanin uhapšen u Livnu po potjernici Interpola

Luka Buzdovačić iz Splita uhapšen je danas u Livnu po međunarodnoj potjernici Nacionalnog centralnog biroa Interpola Zagreb, saznaje ATV.

Kako smo ranije pisali, za njim je raspisana potjernica zbog sumnje da je učestvovao u incidentu tokom kojeg su izgovarane antisemitske i prijeteće poruke.

Osumnjičeni se tereti da je, kao pripadnik navijačke grupe Fudbalskog kluba Hajduk iz Splita, podsticao neprijateljsko djelovanje prema pripadnicima jevrejske etnoreligijske zajednice.

Incident se dogodio uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, tokom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud u Splitu.

Sumnja se da je Buzdovačić zajedno sa drugim licima učestvovao u skandiranju poruka koje su sadržavale antisemitske i prijeteće izraze.

Na teret mu se stavlja i sumnja da je tokom incidenta počinio krivična djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protivpravnog otuđenja tuđe stvari.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Suda BiH.

U realizaciji hapšenja ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.