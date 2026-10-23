Tokom noći izgorio automobil: Mještani sumnjaju na migrante

Autor:ATV redakcija
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Prethodne noći u Blažuju, u potpunosti je izgorio automobil, a mještani sumnjaju da su za ovaj incident krivi migranti.
Kako kažu mještani za "Avaz", migranti, koji po cijelu noć izlaze iz kampa i hodaju po ulicama, su ga zapalili.
"Oni po noći pale vatre oko kampa, piju, drogiraju se, pale, razbijaju. Selićemo odavde", kaže mještanka čije je ime poznato redakciji pomenutog portala.
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