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Tokom noći izgorio automobil: Mještani sumnjaju na migrante

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23.10.2026 18:14

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Prethodne noći u Blažuju, u potpunosti je izgorio automobil, a mještani sumnjaju da su za ovaj incident krivi migranti.

Kako kažu mještani za "Avaz", migranti, koji po cijelu noć izlaze iz kampa i hodaju po ulicama, su ga zapalili.

"Oni po noći pale vatre oko kampa, piju, drogiraju se, pale, razbijaju. Selićemo odavde", kaže mještanka čije je ime poznato redakciji pomenutog portala.

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Blažuj

izgorio automobil

Migranti

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