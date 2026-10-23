Stigao odgovor SAJ-a: Pripadnici jedinice znaju svoje dužnosti i obaveze

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), pukovnik policije Igor Žmirić, izjavio je danas, povodom medijskih istupa bivšeg komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića, da nema potrebe da bilo ko pripadnike te jedinice podsjeća na njihove dužnosti i obaveze.

Žmirić je istakao da SAJ svoje postupanje i operativne aktivnosti zasniva isključivo na poštovanju Ustava Srbije i važećih zakona, te da je njegova dužnost očuvanje mira, stabilnosti i bezbjednosti svih građana.

„Nema potrebe da bilo koji pojedinac, a posebno ne Spasoje Vulević, podsjeća pripadnike SAJ-a šta su njihove dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci, budući da oni dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbjednosti“, rekao je Žmirić.

On je naveo da kao komandant SAJ-a želi da, povodom Vulevićeve izjave i apela, uputi jasnu poruku građanima Srbije i cjelokupnoj javnosti.

Kako je saopštio MUP Srbije, Žmirić je ukazao da su pripadnici te elitne jedinice vrhunski profesionalci koji dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbjednosti države.

„SAJ MUP-a Srbije svoj rad, svakodnevno postupanje i sve operativne aktivnosti zasniva isključivo na strogom poštovanju Ustava Srbije i važećih zakona“, poručio je Žmirić.

Dodao je da je njihova dužnost očuvanje mira, stabilnosti i bezbjednosti svih građana.

„Od te misije SAJ nikada neće odstupiti, bez obzira na pokušaje politizacije rada jedinice u javnom prostoru“, izjavio je Žmirić.

Vulević je ranije u video-poruci pozvao svoje bivše kolege da tokom izbornog dana i nakon njega, kako je rekao, „ostanu vjerni poštovanju Ustava i zakona i profesionalnoj dužnosti“.

(B92)