Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Autor:ATV redakcija
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Djevojčica (14) povređena je u Beogradu kada joj je automobil prešao preko noge.
Prema saznanjima Telegrafa, do nezgode je došlo kod Osnovne škole Pavle Savić u Ulici Rudi Čajevca u Mirijevu.
Djevojčica je zadobila lakše povrede.
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