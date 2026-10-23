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Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

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23.10.2026 16:25

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Djevojčica (14) povređena je u Beogradu kada joj je automobil prešao preko noge.

Prema saznanjima Telegrafa, do nezgode je došlo kod Osnovne škole Pavle Savić u Ulici Rudi Čajevca u Mirijevu.

Djevojčica je zadobila lakše povrede.

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Tagovi :

Beograd

povrijeđena djevojčica

Škola

nezgoda

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