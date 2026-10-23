Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

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Foto: MUP Srbije

Djevojčica (14) povređena je u Beogradu kada joj je automobil prešao preko noge.

Prema saznanjima Telegrafa, do nezgode je došlo kod Osnovne škole Pavle Savić u Ulici Rudi Čajevca u Mirijevu. Djevojčica je zadobila lakše povrede.

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