Logo

Bijela kuća: Melanija Tramp omogućila prekid vatre između Rusije i Ukrajine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 16:53

Komentari:

0
Прва дама Меланија Трамп разговара са новинарима у четвртак, 9. априла 2026. године, у Великом фоајеу Беле куће у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Melanija Tramp, supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, uspješno je izdejstvovala prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji se odnosi isključivo na grad Oleški, saopštila je danas Bijela kuća.

Kako se navodi, obje strane su pristale na privremeni prekid svih vojnih dejstava u tom gradu na jugu Ukrajine, kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila putem posebno određenog bezbjednog koridora.

Маркет корпа

Svijet

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

Lokalizovani prekid vatre stupa na snagu 29. oktobra 2026. godine.

"Situacija u Oleškom je kritična. To je grad na liniji fronta, na ivici katastrofe. Preostalo stanovništvo uglavnom čine stariji ljudi kojima su hitno potrebni medicinska pomoć, lijekovi, hrana i čista voda", izjavila je prva dama Melanija Tramp.

Kako je rekla, stanovnici Oleškog imaju ograničen pristup struji, žive okruženi miniranim putevima i izloženi su stalnim vojnim napadima.

"Bilo je sasvim jasno da bi, bez moje intervencije, dopremanje humanitarne pomoći u grad i evakuacija starijih osoba bili nemogući", rekla je ona.

Melanija Tramp i njen predstavnik direktno su sarađivali sa ruskim i ukrajinskim rukovodstvom kako bi definisali uslove ovog lokalizovanog prekida vatre, navedeno je u saopštenju Bijele kuće.

U svojstvu zvaničnog "ekskluzivnog posrednika", prva dama SAD je pokrenula pregovore sa obje strane i usaglasila stavove o ciljevima sporazuma, tehničkim procedurama, vremenskom okviru, procesima i uslovima.

"Civilni predstavnici obje zemlje zajednički će obilaziti stanovnike Oleškog u njihovim domovima kako bi procijenili kakva im je pomoć potrebna. Stanovnici koji žele da se evakuišu dobiće koordinisanu podršku i prevoz do odredišta po sopstvenom izboru. Očekujem da će neki željeti da odu u Rusiju, a drugi u Ukrajinu", rekla je ona.

Полиција Црна Гора

Region

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

Trampova je rekla i da je obezbijedila učešće jedne nepristrasne američke medijske organizacije, koja će pratiti ruske i ukrajinske timove na terenu tokom cijelog procesa i bilježiti događaje.

"To će biti od velikog značaja za garantovanje da će želje svake porodice biti u potpunosti ispoštovane", ocijenila je.

Za teške okolnosti u Oleškom, Melanija Tramp saznala je tokom privatnog razgovora na događaju "Njegovanje budućnosti zajedno", održanom u Njujorku u vrijeme 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Moj predstavnik i ja smo odmah iskoristili kanal komunikacije koji smo uspostavili sa Rusijom i Ukrajinom tokom prethodnih šest slučajeva ponovnog spajanja 34 djece. Obje države su bez odlaganja odredile timove za koordinaciju složenih procedura koje su bile neophodne, uključujući i razminiranje. Od tog trenutka, sve strane rade danonoćno", zaključila je supruga predsjednika SAD.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Melanija Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

prekid vatre

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

28 min

0
Срушени споменици на православном гробљу у Трновцу.

BiH

"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

22 min

0
Саво Минић за говорницом на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској".

Republika Srpska

Savo Minić o patriotizmu i srpskom nacionalnom identitetu

49 min

0
Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама

Svijet

Uzbuna zbog serije zemljotresa: Škole evakuisane, ljudi na ulicama

1 h

0

Više iz rubrike

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Svijet

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

3 min

0
Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама

Svijet

Uzbuna zbog serije zemljotresa: Škole evakuisane, ljudi na ulicama

1 h

0
Олуја погодила Уједињено Краљевство.

Svijet

Oluja pustoši Ujedinjeno Kraljevstvo: Hiljade domaćinstava bez struje

1 h

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Evakuacija putnika na aerodromu zbog vazdušne opasnosti

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Bijela kuća: Melanija Tramp omogućila prekid vatre između Rusije i Ukrajine

16

50

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

16

39

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

16

31

"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

16

25

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima