Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

Blokade puteva i luka na jugu Italije ozbiljno su poremetile snabdijevanje hranom i gorivom, a pojedini proizvođači tjestenine ostali su bez neophodnih sirovina i bili prinuđeni da obustave ili smanje proizvodnju.

Zbog zastoja u transportu pojavili su se problemi u snabdijevanju paradajzom, paprikom i grožđem, dok rast troškova prevoza podstiče poskupljenja i povećava zavisnost od uvoza iz zemalja poput Španije i Albanije, upozorila je najveća italijanska veleprodajna pijaca voća i povrća Centro Agroalimentare Roma (CAR).

Zaustavljena proizvodnja tjestenine

Problemi su zahvatili i prehrambenu industriju. Kompanija Rummo, proizvođač tjestenine iz Kampanije, obustavila je proizvodnju jer je ostala bez sirovina.

Izvršni direktor kompanije Kozimo Rumo rekao je za italijanski dnevni list „La Republika“ da se sa sličnim poteškoćama suočava gotovo svaki veći proizvođač testenine u susjednoj Apuliji. Prema njegovim riječima, veliki dio italijanske proizvodnje testenine već je zaustavljen ili je pred obustavom.

Kompanija „La Molisana“, sa sjedištem u Molizeu, takođe je prijavila značajno smanjenje proizvodnje. Kako je navedeno, proizvođač je počeo da koristi zalihe pšenice i pšeničnog griza.

Poljoprivredno udruženje „Konfagrikoltura“ upozorilo je da će proizvođači na Siciliji morati da unište velike količine lako kvarljivih poljoprivrednih proizvoda ukoliko se transport uskoro ne normalizuje.

Prema izvještaju istraživačke grupe „Juropijan haus-Ambroseti“ (TEHA Grup), objavljenom u septembru, italijanska industrija testenine je prošle godine ostvarila prihod od 13,5 milijardi evra.

Vlada najavljuje više od 150 miliona evra pomoći

Italijanska vlada najavila je dodatnu pomoć drumskim prevoznicima. Nakon sastanka sa njihovim predstavnicima u utorak, zamjenik ministra infrastrukture Edoardo Riki rekao je da će uskoro biti dostupan paket mjera podrške vrijedan više od 150 miliona evra.

Demonstranti su prošle sedmice pokrenuli blokade saobraćajnica i luka na Siciliji i u drugim dijelovima juga Italije. To je dovelo do pražnjenja polica u prodavnicama i dugih redova na benzinskim pumpama.

Vinćenco Aleća, predsjednik udruženja drumskih prevoznika u Trapaniju, lučkom gradu na zapadu Sicilije, rekao je za „Rojters“ da je svjestan ozbiljnosti situacije, ali je naglasio da je riječ o mirnom protestu u interesu građana, jer rast cijena pogađa sve.

Aerodromi ostali bez kerozina, protesti se nastavljaju

Agencija za upravljanje vazdušnim saobraćajem ENAV saopštila je u srijedu da su aerodromi Krotone i Ređo Kalabrija ostali bez kerozina zbog zastoja u isporukama.

Zbog toga piloti moraju da obezbijede dovoljne količine goriva na aerodromu sa kojeg polaze, odnosno na koji stižu, navedeno je u saopštenju agencije.

Sicilijanski odbor za drumski transport (CTS) objavio je u utorak da odustaje od blokade nakon što se ministar saobraćaja Mateo Salvini sastao sa predstavnicima udruženja u Milanu. Vlada je, takođe, najavila početak isplate ranije obećanih 480 miliona evra pomoći.

Međutim, prevoznici u Kalabriji i drugim dijelovima juga Italije poručili su da će nastaviti proteste najmanje do novog sastanka u ministarstvu, zakazanog za 27. oktobar u Rimu, prenosi Kurir.