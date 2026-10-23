Kako smanjiti troškove grijanja i do 70 odsto? Ovo je prvi korak!

Dobra toplotna izolacija kuće ili stambene zgrade može smanjiti potrebnu energiju za grijanje od 50 do čak 70 odsto, ali su za takve rezultate potrebna značajna početna ulaganja.

Stručnjaci ističu da je najvažnije prvo smanjiti gubitke toplote, a tek nakon toga razmišljati o zamjeni peći, kotla ili ugradnji toplotne pumpe.

Margareta Zidar, rukovodilac Odjeljenja za energetsku efikasnost hrvatskog Energetskog instituta „Hrvoje Požar“, izjavila je da je toplotna izolacija jedan od najboljih načina da domaćinstva dugoročno smanje troškove i ublaže posljedice poskupljenja energenata.

Prema njenim riječima, ulaganja u energetsku obnovu objekta kojom se postižu tako velike uštede mogu iznositi oko 700 evra po kvadratnom metru zgrade, pa i više.

„Smanjenje potrebne energije najbolji je način da se smanje troškovi i uticaj promjena cijena energenata, koje se dešavaju gotovo svake sezone grijanja“, poručila je Zidar.

Prvo izolacija, pa novi sistem grijanja

Interesovanje za toplotne pumpe raste, ali su one i dalje znatno zastupljenije u porodičnim kućama nego u višestambenim zgradama, navela je Zidar.

Najbolji rezultati postižu se kada se ugradnja novih sistema grijanja kombinuje sa energetskom obnovom objekta.

Zidar je objasnila da hrvatski programi energetske obnove predviđaju jasan redoslijed radova: najprije se poboljšava izolacija spoljašnjih zidova, krova i drugih dijelova objekta kroz koje se gubi toplota, a zatim se ugrađuje odgovarajući sistem grijanja.

Jedna od mogućnosti je kombinovanje toplotnih pumpi sa solarnim panelima, kako bi domaćinstva dio električne energije potrebne za grijanje proizvodila sama.

Na taj način mogu dodatno smanjiti zavisnost od promjena cijena energenata.

Drva i dalje najzastupljenija u Hrvatskoj

Govoreći o strukturi potrošnje energenata, Zidar je navela da se oko 60 odsto toplotne energije za grijanje hrvatskih domaćinstava obezbjeđuje korišćenjem ogrevnog drveta, dok prirodni gas učestvuje sa oko 24 odsto.

Na ostale vrste biomase, uključujući pelet i brikete, otpada približno 3,5 odsto.

Kako je objasnila za HRT, jedan od razloga je dostupnost energenata, budući da gasna mreža nije razvijena u svim dijelovima Hrvatske.

Upozorila je i na slabiju efikasnost tradicionalnih načina grijanja na drva, dok savremeniji uređaji koji koriste pelet i brikete mogu omogućiti efikasnije sagorijevanje i manje zagađenje vazduha.

Istovremeno, ukazala je na probleme sa snabdijevanjem peletom i zavisnost tržišta od distributera.

Veća potrošnja struje može donijeti dodatne troškove

Iako toplotne pumpe mogu biti efikasno rješenje, Zidar upozorava da njihova ugradnja povećava potrošnju električne energije.

Zbog toga domaćinstva treba da uzmu u obzir i način obračuna potrošnje struje kako bi izbjegla neočekivano visoke račune.

U Hrvatskoj su pojedini građani nakon prelaska na električno grijanje završavali u višim obračunskim razredima, što je uticalo na ukupne troškove.

„To je nešto što bi trebalo uskladiti i bolje organizovati, kako ne bi dolazilo do takvih neočekivanih udara na troškove“, zaključila je Zidar, prenosi Poslovni.hr.