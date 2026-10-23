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Podgorica: Strani radnici pokušali na silu da uđu u prostorije MUP-a

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23.10.2026 18:24

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Подгорица: Страни радници покушали на силу да уђу у просторије МУП-а

Strani državljani pokušali su na silu da uđu u prostorije MUP-a u Podgorici kako bi regulisali svoj boravak u Crnoj Gori, uoči stupanja na snagu novih viznih pravila koja su se odnosila na građane više zemalja, piše Podgorički portal.

Crna Gora od 1. novembra 2026. godine uvodi obavezan vizni režim za državljane Turske, Rusije, Belorusije, Kine i Saudijske Arabije. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne i spoljne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovaračkog poglavlja 24, koje se odnosilo na pravdu, slobodu i bezbjednost.

Prema najavljenim pravilima, državljani ovih pet zemalja koji do početka novembra ne bi regulisali privremeni boravak ili radnu dozvolu morali bi da napuste Crnu Goru za ponovni ulazak morali bi da podnesu zahtjev za vizu u svojim matičnim državama.

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Uvođenje novih pravila izazvalo je pritisak na nadležne službe, dok su pojedini strani državljani nastojali da što prije završe administrativne procedure i regulišu svoj status prije isteka roka.

Za sada nije bilo potvrđenih informacija o tome da li je tokom pokušaja ulaska u prostorije MUP-a u Podgorici bilo povrijeđenih ili da li je policija intervenisala.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Crna Gora

Policija

Strani radnici

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