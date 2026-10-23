Ima li rješenja za problem gatačke deponije?

"Gori ima dva tri dana, trebalo bi neko da povede računa o tome, ne može se od smrada izdržati", "Pa sigurno da to u što skorije vrijeme treba riješiti, imamo problem sa zagađenjem što se tiče RITE Gacko, svako dodatno zagađenje ugrožava zdravlje. Nadam se da će nadležne institucije u što skorije vrijeme riješiti ovaj problem", istakli su Gačani.

O stanju na gatačkoj deponiji nismo uspjeli da dobijemo izjavu od direktora komunalnog preduzeća u Gacku. Ranije nam je rekao da ovo preduzeće nema mehanizaciju, pa samim tim ni rešenje za ovaj problem.

To je potvrdio i gatački načelnik. Vukota Govedarica obilazio je požarom zahvaćenu deponiju, traže rešenja kako je sanirati, ali i kako spasiti komunalno preduzeće od stečaja.

"Taj problem je definisan sve ove godine, gledamo kako na jedan kvalitetan način da odvozimo smeće jer imamo komunalno preduzeće koje je pred stečajem, pa se borimo kako da opstane. Deponija nema nikakve dozvole, ona je nastala prije 30 godina, takva je kakva jeste", kazao je načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica.

Za novu modernu deponiju potrebno je više 5 miliona km, kaže Govedarica. A da li je i koliko požar sa deponije uticao na kvalitet vazduha u ovoj opštini teško je saznati opštinskom ekološkom inspektoru. Jer ne rade uređaji koji kontrolišu nivo čestica i sumpor- dioksida, rekli su za ATV iz Republičkog odjeljenja za životni sredini.

"Primjetan je dim sa gradske deponije, ali nadam se da uz pomoć ovoga vjetra vrlo malo doći na sam grad ovaj miris koji se širi", izjavio je ekološki inspektor Lazar Okiljević.

Za praćenje kvaliteta vazduha u Gacku nadležna je mjerna stanica čije je održavanje i upravljanje u nadležnosti Termoelektrane Gacko. Uzrok požara na gatačkoj deponiji nije precizno utvrđen, jedni kažu da je došlo do samozapaljenja, dok drugi tvrde da je uzrok ljudski faktor.