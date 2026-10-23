Zajedničkim radom HE „Višegrad“ i HE „Bajina Bašta“ do stabilnosti sistema

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Optimalno funkcionisanje HE na Drini u sušnim uslovima direktno zavisi od načina rada nizvodne HE „Bajina Bašta“, ističe Darko Frganja, rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine.
Za stabilnost oba sistema (ERS i EPS) neophodno je da HE „Bajina Bašta“ radi sa što višim nivoom gornje vode i minimalnim kolebanjima akumulacije od jednog do dva metra.
Ovakvom koordinacijom ne samo da se obezbeđuje normalan rad obe elektrane, već se direktno štiti tok Drine kroz Višegrad i čuva čuvena višegradska ćuprija.
Pored toga, definisano je da se HE „Bajina Bašta“ po pravilu ne angažuje kada nivo padne ispod kote od 287 metara nadmorske visine, osim tokom velikih voda ili unapred usaglašenog plana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
53 min0
Gradovi i opštine
16 h0
Gradovi i opštine
20 h3
Gradovi i opštine
22 h0
Najnovije
Najčitanije
11
45
11
45
11
44
11
42
11
38
Trenutno na programu