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Zajedničkim radom HE „Višegrad“ i HE „Bajina Bašta“ do stabilnosti sistema

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23.10.2026 09:31

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Заједничким радом ХЕ „Вишеград“ и ХЕ „Бајина Башта“ до стабилности система

Optimalno funkcionisanje HE na Drini u sušnim uslovima direktno zavisi od načina rada nizvodne HE „Bajina Bašta“, ističe Darko Frganja, rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Za stabilnost oba sistema (ERS i EPS) neophodno je da HE „Bajina Bašta“ radi sa što višim nivoom gornje vode i minimalnim kolebanjima akumulacije od jednog do dva metra.

Ovakvom koordinacijom ne samo da se obezbeđuje normalan rad obe elektrane, već se direktno štiti tok Drine kroz Višegrad i čuva čuvena višegradska ćuprija.

Pored toga, definisano je da se HE „Bajina Bašta“ po pravilu ne angažuje kada nivo padne ispod kote od 287 metara nadmorske visine, osim tokom velikih voda ili unapred usaglašenog plana.

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Tag :

HE na Drini

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