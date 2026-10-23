Logo

Vrtić "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine uputio posljednje upozorenje Gradskoj upravi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 10:54

Komentari:

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.
Foto: ATV

Vrtić "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine uputio je posljednje upozorenje Gradskoj upravi u kojem traže da isplate ličnih primanja ili slijedi štrajk.

Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine prinuđen je da se javno obrati osnivaču - Gradu Bijeljina i gradonačelniku, te da upozna javnost sa izuzetno teškom i alarmantnom situacijom u kojoj se ova ustanova trenutno nalazi, navode iz ove ustanove.

Kako se navodi u saopštenju vrtića, zaposleni u ovoj ustanovi već duži period trpe posljedice ozbiljnog kašnjenja u isplati ličnih prihoda.

"Podsjećamo nadležne da plata i naknade za zaposlene već par godina kasne i isplaćuju se mimo zakonskih rokova. Ovakva neodrživa praksa ne predstavlja trenutni tehnički problem, već dugogodišnju krizu koja direktno ugrožava egzistenciju radnika i njihovih porodica, dovodeći u pitanje i osnovno funkcionisanje ustanove, uključujući redovnu nabavku robe i hrane za najmlađe. Upravni odbor i zaposleni uložili su ogromne napore da se problemi rješavaju kroz dijalog, stavljajući interes djece na prvo mjesto. Međutim, došli smo do tačke u kojoj je strpljenje potrošeno", ističe se u saopštenju.

Zbog svega navedenog, zahtijevaju od gradonačelnika Bijeljine da po hitnom postupku izmiri sva zaostala dugovanja po osnovu plata i zakonskih naknada prema svim zaposlenima, trajno stabilizuje budžetsko finansiranje i vrati isplatu ličnih primanja u zakonske rokove i obezbijedi nesmetano i stabilno funkcionisanje ustanove.

"Ukoliko se naši zahtjevi hitno ne ispune, radnici će biti prinuđeni da preduzmu zakonom predviđene mjere, uključujući stupanje u štrajk, a svu odgovornost za posljedice takvog razvoja događaja i obustavu rada sa djecom snosiće isključivo osnivač. Interes i bezbjednost naše djece moraju biti iznad svake politike i administrativne neodgovornosti. Pozivamo gradonačelnika da pokaže odgovornost i spriječi kolaps najvažnije predškolske ustanove u našem gradu", zaključuje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

Vrtić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Натпис "геноцдаши" на муралу у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Natpis "genocidaši" na muralu u Istočnom Sarajevu: Ko je nadležan za slučaj?

16 h

0
Директор Дома здравља Требиње др Недељка Чомор и начелница Одјељења за просторно планирање Града Требиња Америса Завитан Јефтовић приступиле су данас Савезу независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик.

Gradovi i opštine

Direktor Doma zdravlja Trebinje i načelnica gradskog odjeljenja pristupile SNSD-u

20 h

3
Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.

Gradovi i opštine

Mrkonjić Grad: Usvojen Nacrt rebalansa budžeta od 31.878.000 maraka

22 h

0
Југослав Стевановић

Gradovi i opštine

Stevanović: U godini dana imali smo tri vježbe u kojima su učestvovali svi subjekti zaštite i spasavanja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

"Volvo" otpušta 2.500 radnika

11

45

Bilećanin podizao novac od prevara, pa ”zaradio” optužnicu

11

44

Smijenjen šef krim policije, snimak nasilja ga koštao fotelje

11

42

Rat se nastavlja do potpisivanja novog nuklearnog sporazuma

11

38

Božović i Kaluđerović: Vrijeme je da trobojka dobije mjesto koje zaslužuje u Crnoj Gori

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima