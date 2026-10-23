Vrtić "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine uputio posljednje upozorenje Gradskoj upravi

Vrtić "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine uputio je posljednje upozorenje Gradskoj upravi u kojem traže da isplate ličnih primanja ili slijedi štrajk.

Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine prinuđen je da se javno obrati osnivaču - Gradu Bijeljina i gradonačelniku, te da upozna javnost sa izuzetno teškom i alarmantnom situacijom u kojoj se ova ustanova trenutno nalazi, navode iz ove ustanove.

Kako se navodi u saopštenju vrtića, zaposleni u ovoj ustanovi već duži period trpe posljedice ozbiljnog kašnjenja u isplati ličnih prihoda.

"Podsjećamo nadležne da plata i naknade za zaposlene već par godina kasne i isplaćuju se mimo zakonskih rokova. Ovakva neodrživa praksa ne predstavlja trenutni tehnički problem, već dugogodišnju krizu koja direktno ugrožava egzistenciju radnika i njihovih porodica, dovodeći u pitanje i osnovno funkcionisanje ustanove, uključujući redovnu nabavku robe i hrane za najmlađe. Upravni odbor i zaposleni uložili su ogromne napore da se problemi rješavaju kroz dijalog, stavljajući interes djece na prvo mjesto. Međutim, došli smo do tačke u kojoj je strpljenje potrošeno", ističe se u saopštenju.

Zbog svega navedenog, zahtijevaju od gradonačelnika Bijeljine da po hitnom postupku izmiri sva zaostala dugovanja po osnovu plata i zakonskih naknada prema svim zaposlenima, trajno stabilizuje budžetsko finansiranje i vrati isplatu ličnih primanja u zakonske rokove i obezbijedi nesmetano i stabilno funkcionisanje ustanove.

"Ukoliko se naši zahtjevi hitno ne ispune, radnici će biti prinuđeni da preduzmu zakonom predviđene mjere, uključujući stupanje u štrajk, a svu odgovornost za posljedice takvog razvoja događaja i obustavu rada sa djecom snosiće isključivo osnivač. Interes i bezbjednost naše djece moraju biti iznad svake politike i administrativne neodgovornosti. Pozivamo gradonačelnika da pokaže odgovornost i spriječi kolaps najvažnije predškolske ustanove u našem gradu", zaključuje se u saopštenju.