Sarajlija Nedim Karčić na slobodu je pušten sinoć. Pripadnici MUP-a Republike Srpske su ga juče doveli ovdje na mjesto događaja kako bi proveli potrebne istražne radnje.

Slučaj će preuzeti Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, potvrdili su za ATV, iako je prvobitno bilo saopšteno da će slučaj voditi Tužilaštvo BiH.

Reagovali su i iz Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Evo šta kaže predsjednica organizacije Isidora Graorac.

Postavlja se ključno pitanje: Ko će preuzeti slučaj?

Kada bi postupak bio vođen u skladu sa Krivičnim zakonom BiH, predviđena kazna zatvora je od tri mjeseca do tri godine. S tim, ako je javnost uznemirena ili je djelo uvredljivo, kazna zatvora je minimalno tri godine.

S druge strane, Okružno tužilaštvo dužno je postupati u skladu sa Krivičnim zakonom Republike Srpske. Ovaj zakon predviđa neuporedivo manju kaznu, maksimalno tri godine. Ukoliko nastanu teške posljedice, kazna može iznositi od dvije do 12 godina zatvora.

Opisuje kako je koje djelo tretirano i da je nadležnost onoga ko je prvi zasnuje.

"Oglasili su se iz SDA. Iako, po svemu sudeći, Tužilaštvo BiH neće raditi na slučaju, traže od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da izvrši smjene u Tužilaštvu. U saopštenju su naveli da je Tužilaštvo BiH potpuno pasivno u slučajevima kada bi Krivični zakon BiH trebalo primijeniti na osobe s područja Republike Srpske, uključujući i političke čelnike. S druge strane, kako navode, reaguje na postupke koji su izraz revolta", rekao je advokat Milan Petković.

Inače, pred Sudom BiH postoje samo dvije presude zbog izazivanja nacionalne mržnje, i to za Vojina Pavlovića i Miodraga Malića.

Podsjećamo, prekjuče je na muralu srpske zastave u Istočnom Novom Sarajevu napisano „genocidaši“. To je učinio Sarajlija Nedim Karčić, koga je priveo MUP Kantona Sarajevo i predao u nadležnost MUP-a Republike Srpske, nakon čega je sinoć pušten na slobodu.