Srpska dobija registar povreda na radu

Evidenciju povreda na radu i profesionalnih oboljenja objedinjavaće centralni registar, koji će biti uspostavljen kao veb-sistem u okviru Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

Evidenciju povreda na radu i profesionalnih oboljenja objedinjavaće centralni registar, koji će biti uspostavljen kao veb-sistem u okviru Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske. Savez sindikata očekuje da bi registar trebao biti izrađen u prvom kvartalu naredne godine. Nakon uspostavljanja i stavljanja u funkciju obezbijediće radnicima bolju zaštitu.

"Više od dvije godine Savez sindikata Republike Srpske insistira na donošenju ovog centralnog registra kojim smatramo da će u mnogome doprinijeti boljem i kvalitetnijem uređenju oblasti zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj, jer smo svjedoci u prethodnim godinama da je nažalost bilo brojnih povreda sa smrtnim ishodom, na desetine težiš povreda na radu, sa ovim centralnim registrom mnoge će se stvari rješavati", rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu kako bi se stvorili uslovi za uspostavljanje registra povreda na radu i profesionalnih bolesti.

"Naime, izmjene i dopune Zakona treba da se odnose na prepoznavanje Zavoda kao ključne institucije kojoj će se dostavljati podaci o povredama na radu putem izvještaja na odgovarajućem obrascu, s tim u vezi Ministarstvo rada i boračko-ivalidske zaštite će u saradnji sa drugim nadležnim institucijama odmah započeti aktivnosti u cilju izmjene predmetnog zakona i podzakonskih akata koji definišu ovo pitanje", istakla je pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske Andrea Milinčić.

Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji iz 2022. godine obavezano je da se vode određene evidencije od kojih je i registar povreda na radu, kaže doktor Šormaz, dodaje da je jako bitna stavka izrade softverskog rješenja i u konačnici formiranje centralnog registra povreda na radu. Postoji i pravilnik o načinu i ispunjavanju obrazaca u povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom.

"Poslodavac ima obavezu u roku od odmah ili u roku od 48 časova da proslijedi popunjen izvještaj o povredi na radu kod ljekara koji je pregledao povrijeđenog pacijenta, zatim ljekar ima obavezu u roku od 48 sati da vrati taj izvještaj poslodavcu i zatim od tog poslodavca taj izvještaj o povredi na radu ide na ukupno sedam adresa", kazao je iz Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Vladimir Šormaz.

Tih sedam adresa su: poslodavac, povrijeđeni, porodični ljekar, Fond zdravstvenog osiguranja, Fond PIO, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, te ukoliko je teška povreda ili sa smrtnim ishodom obavezno je da se prijavi i Inspektoratu.