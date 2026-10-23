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Mladenci objavili neobičan oglas za kumove: Žele potpune strance

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23.10.2026 20:05

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Младенци објавили необичан оглас за кумове: Желе потпуне странце
Foto: Pexels

Par iz Hrvatske na Reditu je potražio nepoznate ljude koji bi im bili kumovi na vjenčanju. Njihov oglas izazvao je brojne reakcije: dok su im jedni odmah ponudili pomoć, drugi su ideju ismijali.

Naime, budući mladenci, koji imaju 36 i 40 godina, žele se vjenčati samo kod matičara, bez svadbe, slavlja i gostiju. Na podforumu r/askCroatians zato su potražili drugi par sa sličnim planovima, kako bi jedni drugima bili kumovi, odnosno svjedoci na vjenčanju.

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Naveli su da su fleksibilni kada je riječ o datumu i mjestu, iako im najviše odgovara Zagreb. Zamislili su, kako su napisali, kratku ceremoniju, međusobne čestitke i eventualno jedno brzo piće, nakon čega bi svako otišao svojim putem.

"Bez pritiska, bez obaveza i bez potrebe da od toga radimo nešto veće nego što je", poručili su, uz molbu da ispod objave ne raspravljaju o tome kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

Komentari su podijelili korisnike. Jedni su podržali par, ističući da je osvježenje vidjeti nekoga ko ne želi organizovati veliko slavlje.

"Konačno neko normalan ko ne želi raditi cirkus od 300 ljudi", napisao je jedan korisnik.

Вјенчање
Vjenčanje
Pexel/ Alexander Mass

Drugi su se našalili na račun oglasa, pa ga je jedan nazvao "svinger regrutacionim programom", dok su neki pitali zašto par za kumove jednostavno ne uzme nekoga od prijatelja.

Mladenci su odgovorili da nije riječ o tome da nemaju prijatelje, nego da žele da taj dan bude samo njihov.

"Želimo nešto naše", poručili su. Na direktno pitanje imaju li prijatelje, odgovor je bio kratak: "Imamo, ne želimo".

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Javili se i zainteresovani parovi

Uprkos kritikama, javilo se i nekoliko ljudi spremnih da pomognu. Jedan korisnik iz Zagreba napisao je da je i sam imao slično vjenčanje, na kojem su mu svjedoci bili fotografi te ponudio da uskoči. Jedna udata žena napisala je da bi ona i suprug rado bili kumovi.

Javila se i jedna vjerena korisnica, koja je napisala da ona i vjerenik razmišljaju o istom.

"Samo potpis i kratki ručak i doviđenja", napisala je, prenosi Kliks.

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Tagovi :

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