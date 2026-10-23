Pun Mjesec ovim znakovima donosi brdo para i veliki uspjeh

Pun Mjesec 26. oktobra 2026. godine biće u znaku Bika, a astrološki se ovaj lunarni događaj povezuje sa novcem, emotivnom sigurnošću, ljubavlju i svime što nam pruža osjećaj stabilnosti.

Nasuprot Mjesecu u Biku nalaziće se Sunce u Škorpiji, pa će u prvom planu biti i pitanje koliko smo spremni da se oslobodimo starih navika, promijenimo ono što nas koči i konačno napravimo mjesta za nešto novo.

Ljubav i seks Mladenci objavili neobičan oglas za kumove: Žele potpune strance

Pun Mjesec u Biku poziva nas da zastanemo i iskreno se zapitamo šta nam je zaista važno. Da li ostajemo u odnosima koji nas više ne ispunjavaju? Da li dovoljno cijenimo sopstveni trud i da li smo spremni da prepoznamo priliku kada nam se ukaže?

Bik voli sigurnost, konkretne rezultate i zadovoljstvo koje traje, pa bi ovaj period, prema astrološkim tumačenjima, mogao da donese važne uvide kad je riječ o finansijama, ljubavnim odnosima i ličnim vrijednostima, a za dva horoskopska znaka ova lunacija biće toliko berićetna da će 26. oktobar moći da slave kao drugi rođendan.

Bik - stižu ljubavne prilike i pare

Dragi Bikovi, ovaj Pun Mjesec događa se upravo u vašem znaku, zbog čega biste mogli snažnije nego inače da osjećate potrebu da promijenite nešto u svom životu. Ono što ste dugo priželjkivali sada bi moglo da dođe u prvi plan, a pred vama je period u kom ćete jasnije prepoznavati šta zaslužujete i na šta više ne želite da pristajete.

Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja im uliva povjerenje i uz koju ne moraju da glume da su neko drugi. Privlačnost bi mogla da se rodi kao grom iz vedra neba. Zauzeti Bikovi imaće priliku da učvrste odnos, razgovaraju o zajedničkim planovima i vrate bliskost koja se možda izgubila u svakodnevnim obavezama.

Ovo je trenutak da ozbiljnije razmotrite svoje finansijske planove. Moguće je da ćete dobiti jasniju sliku o projektu na kom radite, prepoznati priliku za dodatnu zaradu ili odlučiti da više vrednujete sopstveni trud. Najveću korist mogli biste da imate od odluke koja vam dugoročno donosi veću sigurnost.

Zdravlje Ko ne bi trebalo da jede kiseli kupus?

Na ličnom planu, osjetićete olakšanje, jer se više nećete prilagođavati tuđim očekivanjima. Pred vama je prilika da se posvetite sebi, svom miru i ljudima uz koje se osjećate voljeno. Nekada je najveća sreća upravo spoznaja da više ne morate da se borite za mjesto koje vam pripada.

Jarac - otvaraju se vrata uspjeha i ljubavi

Jarčevi bi mogli da budu među znacima kojima će energija Punog Mjeseca u Biku posebno prijati. Bik i Jarac pripadaju zemljanim znacima, koji se u astrologiji povezuju sa praktičnošću, istrajnošću i sposobnošću da se ideja pretvori u konkretan rezultat. Zbog toga bi ovaj period mogao da vam pomogne da jasnije sagledate šta želite i napravite korak ka životu kakav priželjkujete.

Slobodne Jarčeve mogla bi da privuče osoba koja im pruža osjećaj stabilnosti, ali istovremeno unosi uzbuđenje u njihovu svakodnevicu. Moguće je da će se neko ko je već prisutan u njihovom okruženju pokazati u sasvim novom svjetlu. Jarčevi koji su u vezi mogli bi da dobiju više nježnosti, spontanosti i zajedničkih trenutaka sa voljenom osobom.

Vaša istrajnost mogla bi da dođe do izražaja. Projekat koji se razvijao sporije nego što ste očekivali mogao bi da dobije jasniji pravac, a razgovor sa nadređenima, saradnicima ili potencijalnim poslovnim partnerima mogao bi da vam otvori nove mogućnosti. Ako razmišljate o dodatnom poslu ili načinu da bolje iskoristite svoje znanje, vrijedi da napravite konkretan plan - veoma brzo će vam se isplatiti.

Scena Suzana Jovanović doživjela čudo u svetinji: ''Okruženi smo bili posebnom energijom''

Jarčevi često preuzimaju više odgovornosti nego što bi trebalo. Dozvolite sebi da uživate u onome što ste već postigli. Više vremena za porodicu, prijatelje, ljubav i male radosti moglo bi da vam donese upravo ono zadovoljstvo koje vam je nedostajalo.

(ŽenaBlic)