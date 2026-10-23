Počela je sezona škorpije: Nekima se vraća stara ljubav, a neki trebaju pripaziti na finansije

Sezona škorpije počela je danas, a ove godine donosi astrološki period obilježen preispitivanjem emocija, ljubavnih odnosa i odluka iz prošlosti.

Retrogradno kretanje Venere i Merkura dodatno će staviti u prvi plan stare priče, nedovršene razgovore i pitanja koja su dugo ostajala bez odgovora.

Prema astrološkim tumačenjima, pojedini horoskopski znakovi u narednim sedmicama mogli bi se suočiti sa važnim emotivnim prekretnicama, dok će drugi dobiti priliku da preispitaju svoje prioritete i naprave promjene koje su dugo odgađali.

Škorpija u centru velikih promjena

Rođeni u znaku škorpije naći će se u samom središtu astroloških zbivanja. Budući da se i Venera i Merkur kreću retrogradno kroz njihov znak, škorpije će se suočiti sa složenim izborom.

Mogu ostati zarobljene u starim obrascima ponašanja i ponosu ili prevazići postojeće okolnosti i započeti ličnu transformaciju.

Ovo je vrijeme kada bi potisnute teme mogle isplivati na površinu, a suočavanje sa sopstvenim egom moglo bi postati neizbježno.

Za mnoge škorpije 2026. godina mogla bi biti period u kojem će konačno ubrati plodove svog rada. Ambicije na čijem su ostvarenju dugo radile mogle bi donijeti konkretne rezultate, pod uslovom da ostanu disciplinovane.

Bik na ljubavnoj prekretnici

Bikovi će osjetiti snažan uticaj na polju dugoročnih ljubavnih odnosa. Budući da se škorpija nalazi nasuprot njihovom znaku, moraće da preispitaju kompromise na koje su mjesecima pristajali.

Prema astrološkim tumačenjima, u njihov život mogla bi se vratiti stara, nedovršena ljubavna priča i podstaći ih na ozbiljno razmišljanje.

Iako poruka bivšeg partnera može zvučati primamljivo, astrološki savjet za bikove jeste da ostanu vjerni sebi. Ponekad povratak osoba iz prošlosti služi samo kao podsjetnik na razloge zbog kojih je došlo do raskida, a ne kao stvarna prilika za novi početak.

Pun Mjesec u njihovom znaku 26. oktobra dodatno bi mogao rasvijetliti odnos između materijalne sigurnosti i emocionalnih potreba i podstaći ih da pronađu ravnotežu.

Vaga pred emotivnim odlukama

Vage ulaze u period promjena koje će zahtijevati hrabrost. Kada retrogradna Venera, njihova vladajuća planeta, uđe u njihov znak 25. oktobra, prema astrološkim tumačenjima, biće podstaknute da postave čvršće granice i oslobode se straha od tuđih osuda.

Ova faza vagama donosi i preispitivanje sopstvenih vrijednosti, uključujući finansijske navike.

Astrolozi im savjetuju da provjere da li njihovi troškovi odražavaju ono što im je zaista važno i da prestanu da vezuju osjećaj sopstvene vrijednosti za odobravanje okoline.

Pažljiv pregled finansija mogao bi im biti korisniji od nepromišljenih odluka.

Rak pronalazi unutrašnji mir

Rakove očekuje povoljniji period u kojem će glavne teme biti dom i unutrašnji mir. Nakon burnih sedmica, mogli bi dobiti priliku da se opuste, posvete sebi i pronađu više vremena za ono što ih ispunjava.

Astrolozi ovaj period opisuju kao jedan od povoljnijih i srećnijih dijelova godine za ovaj znak.

Rakovi bi mogli obnoviti odnose sa voljenima i posvetiti se kreativnim aktivnostima koje su dugo zanemarivali.

Porodična pitanja i sve ono što im donosi emocionalno ispunjenje doći će u prvi plan. Kroz ove promjene rakovi bi mogli pronaći veći osjećaj sigurnosti i bolje razumjeti šta utiče na njihovo raspoloženje.