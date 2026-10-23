Ova kovanica od dva evra vrijedi čak 3.100 evra, a jedna greška diže cijenu na 1.200

Svakodnevno nam prolaze kroz ruke, a da gotovo nikada ne obraćamo pažnju na njihove detalje. Ipak, pojedini primjerci kriju iznenađenje koje može da vrijedi stotine, pa čak i hiljade evra.

Evo na šta treba obratiti pažnju

Kovanice od dva evra svakodnevno nam prolaze kroz ruke, a da pritom gotovo nikada ne obraćamo pažnju na njihove detalje. Međutim, među njima postoje retki primjerci za koje su kolekcionari spremni da izdvoje stotine, pa čak i hiljade evra. Posebno su tražena ograničena prigodna izdanja, ali i kovanice sa greškama nastalim tokom proizvodnje.

Ipak, nije svaka kovanica sa neobičnim motivom vredna bogatstva. Presudni su njena retkost, godina izdanja, očuvanost i eventualne fabričke greške.

Kovanica sa likom Grejs Keli vrijedi oko 3.100 evra

Jedan od najpoznatijih primjera jeste prigodna kovanica od dva evra koju je Monako izdao 2007. godine, povodom 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice.

Iskovan je samo 20.001 primerak, zbog čega je ova kovanica postala izuzetno tražena među kolekcionarima. Prepoznaje se po portretu princeze, natpisu MONACO i godini 2007, a na njoj se nalazi i oznaka autora portreta R. B. Barona.

Prema procjenama kolekcionarskog tržišta, njena vrijednost dostiže oko 3.100 evra, u zavisnosti od očuvanosti i uslova prodaje.

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ostoji, međutim, jedan važan detalj: ova kovanica nije bila namenjena redovnom opticaju, već se prodavala kolekcionarima. Zbog toga su šanse da je slučajno pronađete u novčaniku izuzetno male.

Greška u kovanju koja može da vrijedi stotine evra

Osim rijetkih prigodnih izdanja, kolekcionarima su zanimljive i kovanice na kojima je tokom proizvodnje došlo do greške.

Jedna od poznatijih naziva se „jaje na oko“. Riječ je o grešci kod koje središnji dio kovanice nije pravilno postavljen unutar spoljnog prstena, pa dolazi do neobičnog preklapanja metala. Takav izgled podsjeća na jaje na oko.

Prema procjenama koje prenose evropski mediji, primjerci sa ovom greškom mogu da vrijede oko 100 evra. Kovanice kod kojih su dvije strane znatno zakrenute jedna u odnosu na drugu mogu da dostignu cjenu od oko 200 evra, dok se za pojedine primjerke iskovane na pogrešnoj metalnoj pločici pominju iznosi i do 650 evra.

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Ipak, nisu sve nepravilnosti jednako vrijedne. Cijena zavisi od vrste greške, njene izraženosti, rijetkosti i interesovanja kolekcionara.

Jedna njemačka kovanica procjenjena je na 1.200 evra

Posebno zanimljiv primer dolazi iz Njemačke. Prigodna kovanica od dva evra iz 2021. godine, posvećena saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, u jednom slučaju greškom je iskovana na metalnoj pločici namjenjenoj kovanici od jednog evra.

Zbog toga su boje njenih dijelova obrnute: spoljni prsten je zlatne boje, dok je središnji deo srebrne. Osim toga, kovanica teži 7,50 grama, umjesto uobičajenih 8,50 grama.

Prema procjeni trgovca numizmatičkim predmetima Mince Miler (Münzen Müller), uporediv primjerak sa takvom greškom mogao bi da vrijedi oko 1.200 evra.

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Ovakve greške posebno privlače pažnju kolekcionara jer nastaju tokom proizvodnje i mogu da budu izuzetno rijetke. Ipak, prije nego što se zaključi da je neki primjerak vrijedan velikog novca, neophodno je stručno utvrditi da li je riječ o autentičnoj grešci u kovanju ili o oštećenju nastalom kasnije.

Šta da uradite ako pronađete neobičnu kovanicu?

Ako među sitnišem primjetite kovanicu koja se razlikuje od ostalih, najprije proverite državu izdavanja, godinu i motiv. Korisno je da je uporedite sa fotografijama zvaničnih izdanja koje objavljuje i Evropska centralna banka.

Posebnu pažnju obratite na neobičan položaj središnjeg dijela, zakrenute strane ili druge moguće fabričke nepravilnosti. Imajte na umu da oštećenja nastala tokom korišćenja nisu isto što i greške nastale prilikom kovanja.

Ako posumnjate da imate rijedak primjerak, najbolje je da zatražite mišljenje numizmatičara ili specijalizovane aukcijske kuće. Važno je i da kovanicu ne čistite niti polirate, jer takvi postupci mogu da oštete njenu površinu i umanje kolekcionarsku vrijednost.

Zato sljedeći put kada budete vraćali kusur ili prebirali po novčaniku, obratite pažnju i na kovanice od dva evra. Neobičan detalj ne znači automatski da ste pronašli bogatstvo, ali bi u rijetkim slučajevima mogao da bude razlog da sitniš ipak ne potrošite, prenosi Indeks.