Počinju "Banjalučki dani meda"

Autor:ATV redakcija
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Manifestacija "Banjalučki dani meda" biće otvorena danas, 23. oktobra, jedinstvena je prilika da se građani upoznaju sa lokalnim pčelarima, ali i da se edukuju o značaju pčela za kompletan ekosistem.
Manifestacija će biti otvorena u 10.00 časova u Parku Petar Kočić i trajaće do nedjelje, 25. oktobra.
Organizatori ističu značaj podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda, ali i o tome koliko pčele doprinose očuvanju prirodnih resursa.
Ukoliko ste ljubitelji meda ili želite naučiti nešto više i svakako uživati u bogatstvima prirode i pčelinjeg rada, posjetite ovu manifestaciju.
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