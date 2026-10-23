Počinju "Banjalučki dani meda"

Manifestacija "Banjalučki dani meda" biće otvorena danas, 23. oktobra, jedinstvena je prilika da se građani upoznaju sa lokalnim pčelarima, ali i da se edukuju o značaju pčela za kompletan ekosistem.

Manifestacija će biti otvorena u 10.00 časova u Parku Petar Kočić i trajaće do nedjelje, 25. oktobra.

Organizatori ističu značaj podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda, ali i o tome koliko pčele doprinose očuvanju prirodnih resursa.

Ukoliko ste ljubitelji meda ili želite naučiti nešto više i svakako uživati u bogatstvima prirode i pčelinjeg rada, posjetite ovu manifestaciju.