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U Švajcarskoj uhapšen još jedan pripadnik Torcide

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23.10.2026 19:48

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Jedan od pripadnika navijača Torcide uhapšen je u Švajcarskoj pod sumnjom za javno podsticanje na nasilje i mržnju tokom povorke uoči utakmice splitskog Hajduka i noverškog Ajaksa.

Riječ je o 33-godišnjem Ivanu Karanu, koji u Švajcarskoj boravi zbog posla.

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Ranije danas uhapšen je 41-godišnji Luka Buzdovačić na području Livna. Očekuje se da bude izručen Hrvatskoj, te sproveden u splitski zatvor na Bilicama, prenosi portal Indeks.

Obojici je u ponedjeljak, 19. oktobra određen istražni zatvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

U Kaštelima je jutros uhapšen i Kažimir Alfirević.

Buzdovačić je nedavno izašao iz zatvora u kojem je služio šestogodišnju kaznu zbog učestvovanja u zločinačkoj organizaciji koja je bila povezana sa trgovinom droge, planiranjem ubistava i napadima Molotovljevim koktelima.

Uskok je teretio ovu organizaciju da su od 2019. do maja 2020. planirali ubistvo muškarca zbog duga za drogu od 270.000 evra.

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Planirali su i nabavku i preprodaju velike količine kokaina iz Južne Amerike, te druge droge iz evropskih zemalja. Buzdovačić je na suđenju odbacivao optužbe.

Uoči utakmice između Hajduka i Ajaksa u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".

(Srna)

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Tagovi :

Švajcarska

hapšenje

Torcida

Hajduk Split

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