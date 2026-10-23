"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Odbijen zahtjev Bojana Kojića

Od pečenja jagnjeta u strogom centru Banjaluke za sada nema ništa. Gradska uprava odbila je zahtjev Bojana Kojića iz Srpca, koji je tražio da mu se odredi lokacija na kojoj bi ispunio javno obećanje vezano za izborni rezultat u Republici Srpskoj.

U rješenju Odjeljenja za komunalne poslove navodi se da je zahtjev odbijen kao neosnovan, jer loženje otvorene vatre i priprema hrane na ražnju u pješačkoj i užoj urbanoj zoni nisu u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Bojan Kojić Ustupljena fotografija

Iz Gradske uprave obrazložili su da bi takva aktivnost mogla izazvati dim i neprijatne mirise u zoni koja nije predviđena za tu namjenu, ali i dovesti do oštećenja javne površine.

Bojan Kojić Ustupljena fotografija

Kojić ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Podsjećamo, Kojić je od Gradske uprave zatražio da mu odredi lokaciju u strogom centru grada kako bi ispunio obećanje koje je, kako je naveo, dao 6. jula 2026. godine pred svjetskim auditorijumom.

Obećao je da će ispeći jagnje u centru Banjaluke ukoliko organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik bude imao više glasova od lidera Pokreta „Sigurna Srpska“ Draška Stanivukovića u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

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U zahtjevu je naveo da želi da održi datu riječ i pozvao predstavnike Gradske uprave da mu se pridruže na događaju koji je opisao kao proslavu dosljednosti, časti i održavanja obećanja.

Gradska uprava, međutim, nije odobrila traženu lokaciju, pozivajući se na propise koji uređuju korišćenje javnih površina.