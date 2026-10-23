Upozorenje za građane: Ko treba da smanji boravak na otvorenom?

Autor:ATV redakcija
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Određene zagađujuće materije u vazduhu mogu izazvati zdravstvene probleme kod osoba koje su posebno osjetljive na zagađenje, u Banjaluci, upozoravaju na stranici „Zrak.ekoakcija“.
Ovim osobama savjetuje se da izbjegavaju boravak na otvorenom i smanje fizičke napore ukoliko ipak moraju da izlaze.
Na zagađenje vazduha posebno bi trebalo da obrate pažnju osobe koje imaju zdravstvene probleme i kod kojih izloženost zagađujućim materijama može dovesti do pogoršanja stanja.
Preporuka je da se, dok traju nepovoljni uslovi, boravak na otvorenom svede na minimum, a fizičke aktivnosti na otvorenom izbjegavaju ili svedu na najmanju moguću mjeru.
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