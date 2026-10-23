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Upozorenje za građane: Ko treba da smanji boravak na otvorenom?

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23.10.2026 07:16

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Загађен ваздух Бањалука
Foto: ATV

Određene zagađujuće materije u vazduhu mogu izazvati zdravstvene probleme kod osoba koje su posebno osjetljive na zagađenje, u Banjaluci, upozoravaju na stranici „Zrak.ekoakcija“.

Ovim osobama savjetuje se da izbjegavaju boravak na otvorenom i smanje fizičke napore ukoliko ipak moraju da izlaze.

Na zagađenje vazduha posebno bi trebalo da obrate pažnju osobe koje imaju zdravstvene probleme i kod kojih izloženost zagađujućim materijama može dovesti do pogoršanja stanja.

Preporuka je da se, dok traju nepovoljni uslovi, boravak na otvorenom svede na minimum, a fizičke aktivnosti na otvorenom izbjegavaju ili svedu na najmanju moguću mjeru.

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Tagovi :

Banjaluka

Kvalitet vazduha

zagađen vazduh

Zagađen vazduh u Banjaluci

Upozorenje

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