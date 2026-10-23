Upozorenje na cunami u Italiji: Snažni zemljotresi izazvali paniku

U južnom dijelu Tirenskog mora danas je registrovan niz zemljotresa, od kojih je najjači bio magnitude 5 stepeni.

Nakon potresa izdato je narandžasto upozorenje na opasnost od cunamija, dok su u Palermu iz predostrožnosti evakuisane škole i kancelarije.

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije, tri najjača potresa, magnitude 5, 3,6 i 4,3 stepena, registrovana su u razmaku od nekoliko minuta.

Od 11 časova u tom području zabilježeno je ukupno 25 seizmičkih događaja, prenosi ADN Kronos.

Zemljotresi su se snažno osjetili u Palermu i priobalnim mjestima, sve do Mesine. Korisnici društvenih mreža navode da je podrhtavanje tla bilo snažno i dugotrajno.

🫨ITALY EARTHQUAKES: Palermo, the capital of Sicily, and other cities in southern Italy were rocked by a series of earthquakes in the Tyrrhenian Sea Friday, including a magnitude 5.7 quake, according to USGS. Latest: https://t.co/13Azcz7Mc0 https://t.co/Li2fMHIpay — FOX Weather (@foxweather) October 23, 2026

Brojni stanovnici izašli su na ulice u Trapaniju, gdje su se potresi takođe jasno osjetili. Iz predostrožnosti je evakuisana i zgrada suda.

Nakon serije zemljotresa izdato je narandžasto upozorenje na opasnost od cunamija. Načelnik Civilne zaštite Sicilije Salvo Koćina naložio je podizanje nivoa pripravnosti i punu operativnu spremnost nadležnih službi i opština u ugroženim područjima.

Stanovnicima priobalnih oblasti upućen je apel da prate zvanična uputstva i preporuke nadležnih službi.

Nastava na Univerzitetu u Palermu je obustavljena.

(Telegraf.rs)