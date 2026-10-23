Darko Lazić priznao koja pjevačica je po njemu najljepša na estradi

Kada je riječ o idealu ženske privlačnosti, folk pjevač Darko Lazić potpuno otvoreno je podijelio koja dama sa muzičke scene za njega nema pravu konkurenciju.

Iako je većina javnosti pretpostavljala da će izdvojiti neku od mlađih i znatno eksponiranijih koleginica, njegov izbor neočekivano je zapanjio mnoge.

Bez ikakvog ustručavanja, istakao je ime pjevačice koja je za njega od samog početka sinonim za savršenstvo i čiji stav o njenoj neprolaznoj lepoti nepokolebljivo zastupa i godinama kasnije.

"Za mene je oduvijek bila najljepša Zlata Petrović", otkrio je Lazić u emisiji „Ami G šou“, a potom dodao:

"Tako da eto, oprostite!, ali tako je i dan danas, Zlata je prelijepa žena", istakao je on, prenosi Blic.

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“Supruga utiče jako dobro na mene”

Darko je nedavno istakao da je svjestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

"Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lijepo se osjećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud. Krenuo sam poslije godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod volio, onog pravog Darka" rekao je on i dodao:

" Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavjetujem ih, ali ne slušaju. Kao: “Ti ćeš da mi pričaš?”, ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta", istakao je on.