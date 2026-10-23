Kolege otrovao antifrizom: Jedan umro, drugi ostao teški invalid

Prema optužnici, otrovano piće ostavio je u zajedničkom frižideru na radnom mjestu, a mjesecima kasnije dvojica zaposlenih su ga popila. Jedan je preminuo, dok je drugi preživio s teškim oštećenjem bubrega.

Regionalni sud u Olomoucu izrekao mu je i mjeru sigurnosne detencije, koja bi mogla uslijediti nakon odsluženja zatvorske kazne. Ipak, presuda još nije pravosnažna jer se Kudlička žalio.

Otrovano piće mjesecima stajalo u frižideru

Prema navodima iz sudskog postupka, Kudlička je tokom druge polovine 2023. godine radio u kompaniji „Eskalibur armi“ u Šternberku. U zajednički frižider zaposlenih ostavio je bocu pića u koju je sipao rashladnu tečnost, odnosno antifriz koji sadrži otrovni etilen-glikol.

Piće niko nije konzumirao mjesecima. U aprilu 2024. godine dvojica zaposlenih su ga popila, nakon čega su obojica završila u bolnici zbog teškog trovanja.

Jedan od njih kasnije je preminuo. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt povezana sa srčanim zatajenjem koje je nastupilo kao posljedica trovanja etilen-glikolom. Drugi radnik je preživio, ali je zadobio teško oštećenje bubrega.

Tvrdio da nije želio nikoga da ubije

Nakon hapšenja, Kudlička je policiji djelimično priznao da je kontaminirao piće, ali je tvrdio da mu namjera nije bila da nekoga ubije. Prema njegovim riječima, želio je da otkrije ko mu navodno uzima hranu iz zajedničkog frižidera i očekivao je da će osoba koja popije tečnost povratiti.

Kasnije je povukao ranije priznanje i pred sudom negirao krivicu.

Na meti navodno bili i beskućnici

Istraga je otkrila i sumnje da je Kudlička u maju 2025. godine na više lokacija u Olomoucu ostavljao boce i pakovanja s pićima koja su sadržavala otrov za pacove, jedinjenja olova ili morfin.

Prema tvrdnjama tužilaštva, pića su ostavljana na mjestima na kojima su se kretale osobe bez doma, s namjerom da ih neko pronađe i popije.

Do novih trovanja nije došlo jer je policija već pratila osumnjičenog i uspjela da pronađe i ukloni boce prije nego što ih je neko konzumirao. Istražitelji su dio informacija o njegovim planovima dobili pregledom elektronske komunikacije.

Sumnjičen i za pripremanje zamke za policajce

Prema optužnici, Kudlička je prikupljao i hemikalije koje se mogu koristiti za izradu eksploziva. Tužilaštvo je tvrdilo da je planirao da napravi eksplozivnu napravu namijenjenu policajcima koji bi eventualno došli da ga uhapse.

Tokom pretresa pronađene su hemikalije i drugi materijali pogodni za izradu eksplozivne naprave. Sud ga je i zbog tog dijela slučaja proglasio krivim za pripremu ubistva.

Dobio 24 godine zatvora i mjeru detencije

Tužilaštvo je tražilo kaznu od 23 do 25 godina zatvora, uz sigurnosnu detenciju, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu i dovodila u pitanje njegovu uračunljivost.

Sudski vještaci utvrdili su da Kudlička ima težak poremećaj ličnosti, ali su zaključili da je bio sposoban da razumije svoje postupke i kontroliše ponašanje, te da je krivično odgovoran.

Sud je zaključio da zaštitno liječenje ne bi bilo dovoljno za zaštitu javnosti, pa mu je, uz 24 godine zatvora, izrekao i mjeru sigurnosne detencije. Nakon odsluženja kazne mogao bi ostati u ustanovi zatvorenog tipa sve dok nadležni sud bude procjenjivao da predstavlja opasnost za društvo.

Presuda Regionalnog suda u Olomoucu još nije pravosnažna, jer se osuđeni žalio, pa će o slučaju odlučivati viša sudska instanca, prenosi GPMaljevac.