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Ovo je najljepše ime za djevojčice rođene u jesen: Vjeruje se da donosi sreću

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23.10.2026 21:04

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Kažu da svako ime ima svoje značenje i nosi određenu osobinu, a jesenje srpsko ime o kome je ovdje riječ krije čitav niz njih.

Najčešće se vezuje za djevojčicu koja se rodila srećna i koja će kroz život ići vesela.

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Posljednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da djeci daju stara srpska imena, umjesto modernih i neobičnih.

Ime koje miriše na jesen, a roditelji ga obožavaju

Ime Dunja spada u drugo najpopularnije ime u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, a mnogi ga povezuju upravo sa jeseni. Nije teško razumjeti zašto. Dunja je plod koji većina nas pamti po jesenjim danima, po žutoj boji i mirisu koji ispuni cijelu sobu.

Najveća snaga ovog imena nije u modi, već u tome što zvuči toplo i domaće. Kratko je, lako se izgovara i ne traži objašnjenje. Uz to nosi nešto starinsko, a opet ne djeluje zastarjelo. Zato se dobro uklapa i uz bebu i uz odraslu ženu koja ga nosi sa ponosom.

Zašto se ime Dunja smatra srećnim?

Dunja važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, ljepote, postojanosti i neprolaznosti. Sedam osobina u jednom imenu nije mala stvar, pa ne čudi što ga roditelji biraju sa toliko povjerenja.

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Posebno se ističu postojanost i neprolaznost. Te dvije osobine daju imenu težinu koja nadilazi ljepotu zvuka. Ime koje znači nešto trajno roditelji doživljavaju kao lijep blagoslov na početku života. Djevojčica ga nosi od prvog dana, a značenje raste zajedno sa njom.

(Yumama)

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Djevojčica

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