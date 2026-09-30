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Od Brazila do Pala: Ljubav ne poznaje granice

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30.09.2026 07:53

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Јулија и никола
Foto: RTRS

Iako je Pale napustio prije tri decenije, sa samo dvije godine života, Nikola Gligorević neraskidivo je povezan s ovim mjestom.

Uspomene iz djetinjstva, danas prate i one koje stiče s vlastitom porodicom. Srpsko-brazilski brak, započet u Torontu, krunisan je u Palama, a skoro i potvrđen najljepšim činom – krštenjem nasljednika.

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Prošle godine srpsko-brazilsko vjenčanje, ove godine krštenje! Od Toronta do Pala, osam hiljada kilometara, isto koliko je i Julija zbog ljubavi preletjela iz brazilskog grada Resife do Kanade. Odlučna da prihvati srpsku tradiciju i kulturu, krstila se i vjenčala po pravoslavnim običajima, poštujući suprugovu želju i njegov zov za rodnim krajem.

"Svako nosi nešto posebno iz svoje kuće, kad je druga kultura to je složenije, ali sve se izgladi razumijevanjem, poštovanjem, ljubavlju sve se prevaziđe", priča Nikola Gligorević.

Vesela Brazilka, koja je na svoja četiri dodala i peto, srpsko prezime, ponosno ističe da je srpska snajka, i da Republiku Srpsku osjeća kao svoju kuću.

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Oduševljena je ljudima i gostoprimstvom, koje se, kaže, ne može odglumiti. Priroda Srpske za nju je čarobna, a naša hrana joj je bez premca. Na trpezi se, naravno, nađu i brazilska jela, a u ukus njihovog izvornog pondikejža i lično smo se uvjerili.

"Slava mi je omiljeni dio godine, veoma mi se sviđaju vjerski običaji, s velikom radošću idem na slave, pa tako i našu obilježavam s radošću", poručila je Julija.

U ljubavi i hrišćanstvu Gligorevići odgajaju i svog šestomjesečnog nasljednika Luku. Temelje za njegov zdrav odnos prema vjeri, naciji i kulturi – uspostavljaju u Palama.

"Bez krštenja i uvoda u pravoslavnu vjeru, teško da će naučiti kako da stekne tu istinsku i pravu ljubav koja sve nadilazi i prevazilazi", dodao je Nikola.

Lukino krštenje potvrdilo je još jednu važnu sponu srpske tradicije – kumstvo dvije porodice koje traje 150 godina, piše RTRS.

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"Nadamo se da ćemo narednih godina imati ovdje još krštenja i nastaviti ono što su započeli moji sin i snaha ovdje u Palama", istakao je Miroslav Gligorević.

Gdje ima ljubavi nema kraja mogućnostima. Samo njoj je moguće spojiti Brazil i Srpsku, preko Toronta do Pala.

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Brazil

Ljubav

Pale

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