Logo

Da li dijete treba da nosi ime pokojnika: Sveštenik riješio dilemu jedne majke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 16:48

Komentari:

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Foto: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

Izbor imena za bebu jedna je od prvih velikih odluka roditelja. Nekima je najvažnije kako ime zvuči, drugima njegovo značenje, a mnogi žele da ono sačuva i porodičnu uspomenu.

Jedna buduća majka, koja se predstavila kao Ana, potražila je savjet na sajtu Svetosavlje. Pitala je da li bi sinu mogla da da ime po svom pokojnom ocu i da li je takav izbor u skladu sa pravoslavnom tradicijom.

Ротација-илустрација

Svijet

Majka četvoro djece pronađena obješena na drvo, otkrivena mračna pozadina

Ana i njen suprug za prvo dijete razmatrali su ime Marija, ako bude djevojčica, između ostalog zbog porodične slave Male Gospojine. Za dječaka im se dopadalo ime Danilo.

Nakon što je Anin otac preminuo, počela je da razmišlja o imenu Petar. On je umro svega nekoliko dana pošto mu je rekla da će postati djed, ne dočekavši rođenje unučeta. Ana se pitala i da li bi, ako izabere ime po ocu, trebalo da se istim načelom vodi pri davanju imena budućoj djeci.

Sveštenik podržao njen izbor

Sveštenik Dušan odgovorio joj je da u pravoslavnoj tradiciji postoji običaj davanja imena po svetiteljima, ali da to nije jedini način izbora. Podsjetio je i na srpska narodna imena, kao i na običaj da dijete ponese ime pretka koji je ostavio lijepu uspomenu.

- Učinićete dobru stvar ako muškom djetetu date ime Petar po tvom ocu, koji se sigurno radovao svom unučetu i nije dočekao da ga vidi - naveo je sveštenik.

Дани тикве Источна Илиџа

Gradovi i opštine

Manifestacija 'Dani tikve' okupila 80 izlagača iz BiH i Srbije

Dodao je da roditelji ne treba da izbjegavaju lijepa narodna imena svojih predaka samo zato što se ne nalaze u crkvenom kalendaru. Objasnio je i da je kod Rusa i Grka češći običaj davanja imena po svetitelju i obilježavanja imendana, dok je kod Srba porodična vjerska tradicija povezana i sa krsnom slavom.

Za Anu bi ime Petar bilo način da sačuva uspomenu na oca. Konačna odluka o imenu, kako proizlazi iz odgovora sveštenika, ostaje na roditeljima.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

porodica

Djeca

Dijete

Ime

Roditelji

Komentari (0)

Pročitajte više

Жена пуније грађе у спортској одјећи држи флашицу са водом.

Zdravlje

Žene sa velikim grudima češće imaju ove zdravstvene probleme

2 h

0
Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом

Svijet

Demonstranti hodali ulicom, vozač ih pregazio autom

2 h

0
Тражи се забрана Томпсоновог концерта у Њемачкој

Svijet

Traži se zabrana Tompsonovog koncerta u Njemačkoj

2 h

0
Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.

BiH

Požar na Čvrsnici i dalje aktivan

2 h

0

Više iz rubrike

Близанци бебе

Porodica

Leposava u 47. godini postala majka blizanaca, njene riječi odjekuju daleko

2 d

1
Дјевојчица у плавој хаљиници са кратком косом стоји на ливади

Porodica

Najpopularnije ime za djevojčice na svijetu: Ima moćno značenje

1 sedm

0
Кампер приколица.

Porodica

Prodali sve i otišli u kamper: Nikola i Zorana pokazali kako žive bez računa

1 sedm

0
Мелиса Сузана Хајсмит

Porodica

Suzanu su oteli i prodali: Brat je pronašao poslije 50 godina

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića

18

17

Finansijski horoskop za oktobar otkriva ko će imati neočekivane troškove, a ko će popraviti budžet

17

58

Suzana konačno progovorila o odnosu sa Lepom Brenom nakon Sašine smrti

17

54

Radovi na modernizaciji prijedorske bolnice počinju ubrzo

17

50

Kako ženi pružiti savršen oralni užitak - 35 savjeta za muškarce

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima